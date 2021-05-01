Зміна запобіжного заходу Антоненко не говорить про те, що справа Шеремета розвалюється – Малюська

Судовий розгляд затягнувся, тому людина, яку не визнали винною, не повинна страждати

Зміна запобіжного заходу для основного підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка не говорить про те, що судовий процес затягнувся.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр юстиції Денис Малюська.

"Це не означає, що людина, яку випустили зі слідчого ізолятора, не є винною, чи що кримінальне провадження розвалюється і не має перспектив – тобто, що її визнають обов'язково невинною", – сказав він.

За його словами, це означає, що судовий розгляд затянувся і людина, яка не визнана винною, не повинна страждати.

Як ми писали раніше, прокуратура не дала нових даних про причетність музиканта Андрія Антоненко до вбивства журналіста Павла Шеремета, що стало причиною для його звільнення з СІЗО.

Як раніше повідомляв сайт "Сьогодні", двоюрідна сестра загиблого журналіста Павла Шеремета Оксана Мозгунова, прокоментувала звільнення з-під варти ключового фігуранта справи Андрія Антоненко. Вона побоюється, що правди про те, хто вбив брата, не вдасться дізнатися.