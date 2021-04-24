Змучила спрага: у Києві десятки котів влаштували потоп у багатоповерхівці

Вода заповнила усю квартиру та ще й сусідів на чотирьох поверхах залило, все через те, що котики відкрили кран, аби напитися

У Києві майже два десятки котів залишилися самі удома та затопили п’ять квартир, бо їхню 70-річну власницю ушпиталили із COVID-19.

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Ймовірно, вони відкрили кран, бо змучила спрага. Вода заповнила усю квартиру та ще й сусідів на чотирьох поверхах залило. Деякі мешканці вже думають продавати майно, бо таке стається ледь не кожні пів року, розповідають "Сьогодні".

У самій оселі останні три тижні живуть лише коти. Доглянути за ними пенсіонерка попросила волонтерку. Однак їй жінка ані слова не сказала, що коти можуть відчиняти двері та відкривати крани.

"Був відчинений кран гарячої води, повна ванна води. І через край лилося. Я впевнена що коти могли відкрити, бо він в такому положенні, що його легко відкрити", – каже волонтерка Поліна Рассказова.

Вона перекрила і воду, і газ. З котами усе гаразд, лише трохи намокли.

Господиня дуже переймається тим, що сталося, однак чи компенсуватиме збитки – не повідомила. Повернеться за кілька днів додому. Але сусіди сумніваються, що жінка відшкодує усе, бо підтоплює вже не вперше. І щоразу саме через те, що котики відкривають кран, аби напитися.

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У неї на кухні грибок від минулих підтоплень. Родина не може зробити ремонт, бо таке трапляється кожні пів року. А у квартирі на два поверхи нижче – мешканці тільки-но почали ремонт.

Тепер мешканці не знають, чи закінчувати ремонт, чи продавати квартиру через постійні затоплення.

Крім квартир, затопило загальні коридори, шахту ліфта та електродроти. А поряд – щитова. Усі збитки має компенсувати власниця квартири. Для цього постраждалим треба позиватися до суду, каже юристка.

Залишаючи свою квартиру на певний період, власник має потурбуватися, щоб майно було утримано в належному стані і не завдало шкоди.

Крім компенсації, мешканці хочуть, аби частині котів жінка знайшла новий прихисток. Так вважає і волонтерка. Бо двокімнатної квартири для двох десятків тварин замало. А контролювати усіх жінка не може.

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Раніше у підвалі багатоповерхового житлового будинку на вулиці Бойченка, 2/6, у Києві співробітники ЖЕКу встановили ґрати, "заваривши" тим самим кішку з кошенятами.

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