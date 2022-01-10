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Вивчаємо сліди бобра та борсука. У Києві з'явилися пізнавальні стенди (фото, відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні
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10 січня, 17:05
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На території НПП "Голосіївський" з'явиться ще 10 таких інтерактивних стендів

На території Національного парку "Голосіївський" з'явилися незвичані інтерактивні стенди. На них відвідувачі парку зможуть побачити фото тварин, які тут мешкають, а також вивчити сліди, які тварини залишають на снігу.

Хто встановив?

В НПП "Голосіївський" нам розповіли, що це вже їхній третій інтерактивний стенд, який встановлений на території Національного природного парку.

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Стенд у Пущі-Водиці на території Святошинського лісопаркового господарства поставили на початку січня. Раніше було встановлено ще два: на Дідорівці, та у Конча Заспі на дитячому майданчику.

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Як працює стенд?

"Дітям мало подобаються стенди, на яких щось написано. Їм потрібно, щоб щось рухалося, крутилося і привертало їхню увагу. Ось і виникла ідея зробити стенд, за яким можна вчити сліди тварин повертаючи колесо. Ми зробили наклейки з тваринами та їх слідами. Наприклад, там є сліди борсука, бобра. Щоб їх вивчити, потрібно покрутити колесо на стенді. Дітям та дорослим дуже подобається така пізнавальна гра", – розповів сайту "Сегодня" в. о. директора НВП "Голосіївський" Андрій Хрутьба.

Чиї сліди можна побачити?

На стенді показано, як виглядають сліди, які залишає на снігу людина, кабан, заєць, лисиця, козуля, білка, лось, борсук, норка, горностай.

"Усі ці тварини живуть на території парку, а отже, на території міста. Такі стенди привертають увагу до цих тварин і необхідності збереження їх природного довкілля", – зазначають у НВП "Голосіївський".

Обіцяли стенд із деревами

У планах встановити на території Національного парку ще десять таких стендів. Картинки тварин та їх слідів планують міняти.

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Також є задум вивчати рослинність парку. На інтерактивних стендах з'являться фото дерев та їх кори. До речі, змайстрували інтерактивні стенди працівники Святошинського лісництва.

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