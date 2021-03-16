"Немає підстав відмовлятися". Відомих релігійних лідерів вакцинували залишками Сovishield (фото, відео)

16 березня в Києві в Мистецькому арсеналі залишками вакцини Сovishield щеплення зробили медикам і відомим релігійним діячам України, серед яких глава УГКЦ Святослав (Шевчук) і архімандрит Михайлівського Золотоверхого монастиря Лаврентій.

Реклама

Про це повідомляє журналіст сайту "Сьогодні".

Також вакцинувалися проти коронавірусу представник єврейської громади Києва Леонід Барац, керівник відділу з питань релігії КМУ Юрій Андраш і представник Іудейській громади руху Хабад Любавич в Україні Борис Стругацький.

"Медики заслуговують молитов і вдячності всього народу. Коли хтось вирішує, чи вакцинуватися, слухайте медиків, зокрема ваших сімейних лікарів. Це добре, що людство в такий короткий термін має такий захист від хвороби. Немає жодних релігійних підстав відмовлятися від вакцинації. Коли хтось посилається на релігійні мотиви, то це неправда. Немає релігійних причин відмовлятися від вакцинації", – сказав глава УГКЦ Святослав.

Реклама

Водночас Лаврентій також зазначив, що церква не заперечує і приймає вакцинацію як спосіб подолання та обмеження цієї хвороби.

"Низький уклін лікарям, представникам найблагородніших професій. Моя особиста участь, це прояв мого власного бажання. Церковна позиція – ми не заперечуємо вакцинацію. Цей спосіб слід розглядати як частину божого промислу", – сказав він.

Водночас головний рабин Києва Йонатан Біньямін Маркович не вакцинувався від коронавірусу через протипоказання, однак сказав, що підтримує вакцинацію.

"Людина повинна робити все, щоб вона і її оточення було здоровим. Важливо піти до лікаря і запитати, коли робити вакцинацію, і менше слухайте людей, які не є фахівцями", – сказав Маркович.

За словами організаторів, з Московського патріархату нікого не вакцинували сьогодні через брак доз вакцини.

Реклама

Масова вакцинація чи новий локдаун – що обирають українці? Пенсіонер-влогер дід Панч випустив нове шоу своєї ютуб-колаборації з молоддю. Це відверто, зухвало і прикольно.

Як повідомлялося раніше, в Україні за останню добу виявили 9642 нових випадки інфікування коронавірусом. Зокрема, захворіли 474 дитини і 313 медпрацівників.

Також раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що відомо про нові штами коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама