До суду щодо заборони партії Шарія стягнув поліцію і Національну гвардію (відео)

Під будівлю Київського окружного суду, де проходитиме засідання щодо заборони "Партії Шарія", прибули підрозділи Нацполіції і Нацгвардії.
Про це повідомила Ольга Шарій в Telegram.
"Біля Київського окружного суду, де сьогодні пройде засідання суду щодо заборони нашої партії, дуже багато поліції і Нацгвардії", – написала Шарій.
За її словами, поліція перекриває вхід до суду.
"При тому, що ми проти блокування вулиці і руху, але це що? Не пустите в арку – зупинимося на вулиці", – додала вона.
Пізніше до будівлі суду підтяглися і прихильники Шарія.
Вони прийшли з прапорами на підтримку Шарія.
Перекрили смугу для проїзду громадського транспорту.
Засідання по забороні "Партії Шарія" перенесли. Нова дата буде відома через два дні.
Раніше ми писали, підозрюваний в державній зраді блогер Анатолій Шарій оголошений в державний розшук.
22 лютого Шарій вперше не з'явився на допит, і СБУ пригрозила йому розшуком. Але замість того, щоб з'явитися, Шарій відповів новим фейком.
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