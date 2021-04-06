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До суду щодо заборони партії Шарія стягнув поліцію і Національну гвардію (відео)

6 квітня, 13:59

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Поліція перекриває вхід до суду

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Під будівлю Київського окружного суду, де проходитиме засідання щодо заборони "Партії Шарія", прибули підрозділи Нацполіції і Нацгвардії.

Про це повідомила Ольга Шарій в Telegram.

"Біля Київського окружного суду, де сьогодні пройде засідання суду щодо заборони нашої партії, дуже багато поліції і Нацгвардії", – написала Шарій.

За її словами, поліція перекриває вхід до суду.

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"При тому, що ми проти блокування вулиці і руху, але це що? Не пустите в арку – зупинимося на вулиці", – додала вона.

Пізніше до будівлі суду підтяглися і прихильники Шарія.


Вони прийшли з прапорами на підтримку Шарія.

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Перекрили смугу для проїзду громадського транспорту.

Засідання по забороні "Партії Шарія" перенесли. Нова дата буде відома через два дні.

Раніше ми писали, підозрюваний в державній зраді блогер Анатолій Шарій оголошений в державний розшук.

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22 лютого Шарій вперше не з'явився на допит, і СБУ пригрозила йому розшуком. Але замість того, щоб з'явитися, Шарій відповів новим фейком.

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Київ суд поліція шарій нацгвардія

Джерело: Сьогодні

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