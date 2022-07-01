Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Обстріл Одещини 🐍 Зміїний звільнили! 🙏 Доля захисників "Азовсталі" Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Як навчатимуться школярі у Києві з 1 вересня: рішення КМДА

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 липня, 13:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Діти, які з тих чи інших причин не можуть повернутися до Києва, навчатимуться дистанційно
Навчання по зуму цього року не планують
Навчання по зуму цього року не планують / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві з 1 вересня відновиться навчальний процес у школах, діти навчатимуться у звичайному режимі . Про це повідомляє прес-служба Київської міської адміністрації на своїй сторінці у Facebook .

За інформацією столичної влади, у навчальному процесі найважливіше – це безпека школярів та вчителів.

Реклама

Зазначається, що прилеглі до навчальних закладів території регулярно перевірятимуть на наявність вибухонебезпечних предметів.

Також продовжуються перевірки укриттів у школах: там підготують запаси води, медикаментів та іншого необхідного. У школах, де немає укриття, підготують притулок у кроковій доступності.

Крім того, на початку навчального року у всіх школах пройдуть необхідні тренування з вчителями та дітьми з приводу дій під час повітряної тривоги.

Реклама

У КМДА зазначили, що Київ також готовий збільшити кількість опорних садків, якщо в цьому буде необхідність.

Що зміниться для школярів та студентів з 1 вересня

1 вересня освітній процес буде відновлено у режимі офлайн . Це означає, що діти, студенти мають піти до школи, університетів, коледжів, закладів професійно-технічної освіти.

Також анонсовано зміни у шкільній програмі через війну . Зокрема, у школах викладачі розповідатимуть учням, як правильно поводитися з вибухонебезпечними предметами, а також під час викладання предмету "Захист вітчизни" МОН зміцнить національно-патріотичне виховання.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 1 липня
1
Особовий склад 35750
Особовий склад
2
Танки 1577
Танки
3
ББМ 3736
ББМ
4
Артилерія 796
Артилерія
5
Засоби ППО 105
Засоби ППО
6
РСЗВ 246
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 186
Гелікоптери
9
БПЛА 645
БПЛА
10
Кораблі/катери 15
Кораблі/катери
11
Транспорт 2610
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Позивний “Кум”... Олег Куцин - командир 49-го стрілецького батальйону «Карпатська Січ» 93-ї ОМБр «Холодний Яр». Легендарний патріот, який боровся за незалежність України ще у часи СРСР: був учасником «Революції на граніті», членом «Просвіти»… На російсько-українській війні - з 2014-го. Перший в історії комбат ЗСУ у званні молодшого лейтенанта. Загинув під час обстрілу на Ізюмському напрямку…

Історія героя
Нескорені
27-річний боєць полку “Азов” з позивним “Мольфар” був начальником зв’язку штабу оборони Маріуполя. До цього хлопець з Прикарпаття 8 років воював на Донбасі. Дивом вижив під час авіаударів росіян по “Азовсталі”, але отримав важкі поранення. А далі була неймовірна евакуація гелікоптерами ЗСУ…
Дивовижна історія порятунку
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

19425.64

Bitcoin Cash (BCH)

100.84

Binance Coin (BNB)

221.39

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum Classic (ETC)

14.61

Litecoin (LTC)

51.36

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
50,00
55,00
-
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,00
55,00
-
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,40 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.4

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти