Як Київ святкує Водохреще в парку Партизанської слави (фото)

Сильний мороз не завадив киянам скупатися на Водохреще. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", у парку Партизанської слави також пройшло освячення води. Після священного обряду всі охочі скупалися у крижаній воді.
Столичні "моржі", яких кожного року стає все більше, стверджують, що святкове купання на Водохреще зцілює від багатьох хвороб.
Зазначимо, що в місцях купання на Водохреще в Києві чергують рятувальники. Сьогодні пірнав в ополонку мер Києва Віталій Кличко.
Також ми писали, якими привітаннями, віршами і барвистими листівками можна привітати близьких у цей день.
Нагадаємо, стало відомо про те, що радять лікарі, щоб не захворіти після купання в крижаній воді.
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