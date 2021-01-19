Як Київ святкує Водохреще в парку Партизанської слави (фото)

Люди впевнені, що святкове купання на Водохреще зцілює від багатьох хвороб

Сильний мороз не завадив киянам скупатися на Водохреще. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", у парку Партизанської слави також пройшло освячення води. Після священного обряду всі охочі скупалися у крижаній воді.

Реклама

Столичні "моржі", яких кожного року стає все більше, стверджують, що святкове купання на Водохреще зцілює від багатьох хвороб.

Зазначимо, що в місцях купання на Водохреще в Києві чергують рятувальники. Сьогодні пірнав в ополонку мер Києва Віталій Кличко.

Також ми писали, якими привітаннями, віршами і барвистими листівками можна привітати близьких у цей день.

Реклама

Нагадаємо, стало відомо про те, що радять лікарі, щоб не захворіти після купання в крижаній воді.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Водохреща

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама