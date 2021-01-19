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Як Київ святкує Водохреще в парку Партизанської слави (фото)

19 січня, 13:52

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Люди впевнені, що святкове купання на Водохреще зцілює від багатьох хвороб

Сильний мороз не завадив киянам скупатися на Водохреще. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", у парку Партизанської слави також пройшло освячення води. Після священного обряду всі охочі скупалися у крижаній воді.

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Столичні "моржі", яких кожного року стає все більше, стверджують, що святкове купання на Водохреще зцілює від багатьох хвороб.

Зазначимо, що в місцях купання на Водохреще в Києві чергують рятувальники. Сьогодні пірнав в ополонку мер Києва Віталій Кличко.

Також ми писали, якими привітаннями, віршами і барвистими листівками можна привітати близьких у цей день.

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Нагадаємо, стало відомо про те, що радять лікарі, щоб не захворіти після купання в крижаній воді.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Водохреща

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Київ Хрещення ополонка парк Партизанської слави дарницький район

Джерело: Сьогодні

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