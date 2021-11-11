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Як покарають винних? У Києві школи проводили очні уроки, незважаючи на заборону

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
11 листопада, 18:27
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У місті продовжили роботу дві школи. Про це повідомили у поліцію
У школах проходив навчальний процес / Колаж "Сьогодні"
У школах проходив навчальний процес / Колаж "Сьогодні"

У Києві дві школи продовжували вести очні уроки. Хоча на цей момент усі школи міста навчаються дистанційно через спалах COVID-19.

Про це повідомляє КМДА.

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Деталі

На момент візиту моніторингових груп школу пускала школярів та інших відвідувачів. У закладі проходив навчальний процес.

Про ознаки кримінального порушення за ст. 325 Кримінального Кодексу України "Порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням" повідомили поліції.

Хворіє багато дітей

Школи Києва перевели на дистанційне навчання через спалах COVID-19. Як розповів мер міста Віталій Кличко, на цю хвилю коронавірусу хворіє багато дітей. Є як у важкому стані, так і зовсім летальні наслідки.

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Статистика коронавірусу в Україні

За добу 10 листопада в Україні зафіксовано 24 747 нових підтверджених випадківCOVID-19. Захворіло дітей – 1550, медпрацівників – 529.

Минулої доби госпіталізували 4778 людина, крім цього, зафіксували 652 летальні випадки. Одужали 18 896 людина.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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