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Як знайти роботу в Києві – список дієвих способів

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31 січня, 16:43
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Пропозиції роботи в столиці найбільш привабливі за своїми зарплатами, що значно перевищують зарплати в областях
Для пошуку роботи є сайти з тисячами пропозицій.
Для пошуку роботи є сайти з тисячами пропозицій. / Фото: Колаж: Сьогодні

Роботу в Києві шукають не лише жителі столиці, але і прилеглих населених пунктів. Адже середня заробітня плата на порядок вище, ніж у регіонах.

Новини "Сьогодні" розповідають, як максимально спростити пошук роботи та знайти омріяну вакансію.

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Скільки можна заробити в столиці

За даними сайту Мінфін, середня зарплата у Києві (станом на кінець грудня) становить 21 144 гривень, що на 662 гривні більше, ніж в попередньому місяці.

Для порівняння рівень середньої зарплати по Україні 14 282 гривень за цей самий період.

Як свідчать дані сайту для пошуку роботи Work.ua, заробітну плату в районі 20 тисяч гривень пропонують роботодавці у сфері будівництва, нерухомості, продажу.

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Від 16 до 20 тисяч гривень платять юристам, спеціалістам з управління персоналом, рекламникам.

У сфері обслуговування, готельно-ресторанному бізнесі, охорони та роздрібної торгівлі в середньому платять від 13 до 15 тисяч гривень.

Як почати шукати роботу

Для цього насамперед слід підготувати резюме. В ньому слід вказати всю необхідну для роботодавця інформацію – досвід роботи, освіту, а також навички, знання, досягнення та бажану зарплату. Деякі сайти пошуку роботи пропонують готові бланки для резюме, в них лише потрібно заповнити актуальну інформацію про себе.

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Способи пошуку роботи

Після написання резюме можна починати шукати вакансії. Це, як правило, роблять у кілька способів:

  • відвідуючи сторінки "Кар'єра" або "Про нас" на веб-сайтах різних компаній, зокрема тих, які особисто вам подобаються і де ви хотіли б працювати,
  • дізнючись у друзів та знайомих, чи не шукають в їхніх компаніях нових людей,
  • шукаючи вакансії у соцмережах за запитом "робота" або ж опублікувавши на своїй особистій сторінці пост з інформацією про те, що ви шукаєте роботу,
  • ставаши на облік у Службі зайнятості або знайшовши вакансію на їхньому сайті,
  • шукаючи вакансії на сайтах пошуку роботи.

На яких сайтах реально знайти роботу

Найпопулярнішими порталами для розміщення вакансій в Києві є:

  • Rabota.ua (майже 40 тисяч вакансій в столиці),
  • work.ua (понад 33 тисячі),
  • ua.jooble.org (більше 31 тисячі),
  • jobs.ua (більше 8 тисяч),
  • grc.ua (більше 5 тисяч).

Як обрати потрібну вакансію

Слід визначитися, яка саме робота вам підходить. Для цього насамперед треба з'ясувати, де вам хочеться працювати, а вже після цього розсилати резюме.

Варто звернути увагу і на детальну інформацію про вакансію, яка вас цікавить. І якщо вам підходять всі умови, які пропонує роботодавець, надіслати резюме.

Скільки чекати відповіді

Як правило, відповідь на резюме надходить протягом найближчого тижня, якщо ним зацікавився роботодавець. Щоб не втратити свій шанс на омріяну роботу, потрібно завжди бути на зв'язку і не ігнорувати дзвінки з невідомих номерів.

Також слід часто перевіряти електронну пошту. Після того, як з вами зв'яжеться спеціалість з відділу кадрів, вас, скоріш за все, і покличуть на співбесіду.

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