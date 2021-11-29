Як оформити картку киянина пільговикам? Розповідаємо всі подробиці

Право на пільги мають ветерани війни, ліквідатори та постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській ЧАЕС, діти війни, ветерани праці, пенсіонери, особи з інвалідністю та інші

Карту киянина також можуть оформити пільгові категорії людей. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві оформити картку киянина може кожен, зокрема й люди пільгових категорій.

Докладніше про те, як це зробити – читайте далі в матеріалі "Сьогодні".

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Що потрібно мати для оформлення картки киянина пільговикам?

Для громадян, які мають право на пільги, необхідно звернутися до одного з відділень Ощадбанку та заповнити анкету-заяву та підписати договір.

Список документів

При собі необхідно мати такі документи:

паспорт та ідентифікаційний код;

документи про пільги;

довідку про взяття на облік особи, яка переміщається з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, якщо не зареєстрована у м. Києві.

Після того, як ви отримали готову картку киянина, необхідно звернутися до районного управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації для ідентифікації пільгової категорії та активації соціального додатка карти.

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Для цього необхідно надати копії документів:

паспорт (2 копії 1-ї та 2-ї сторінок та останнього місця реєстрації);

ідентифікаційний номер (2 копії);

пільгове посвідчення (ветеран війни, ветеран праці, діти війни, пенсійне посвідчення);

довідку про взяття на облік особи, яка переміщається з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, якщо не зареєстровано у Києві.

Хто має право на пільги?

ветерани війни;

ліквідатори та постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській ЧАЕС;

діти війни;

ветерани праці;

пенсіонери, особи з інвалідністю;

реабілітовані особи – пенсіонери;

жертви нацистських переслідувань;

ветерани військової служби та органів внутрішніх справ;

багатодітні батьки;

непрацююча працездатна особа, яка здійснює догляд за дитиною з інвалідністю та отримує державну соціальну допомогу чи соціальну пенсію;

непрацююча працездатна особа.

Скільки коштує оформлення картки киянина

Оформлення картки відбувається безкоштовно. Для пільгових категорій населення обслуговування картки також відбувається безкоштовно, з усіх інших за обслуговування картки стягується сума 120 гривень на рік. Перша оплата відбувається через рік після користування карткою.

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