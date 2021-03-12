Як в Києві лікували липу Петра Могили (фото)

У центрі Києва пройшла незвичайна акція – лікували одну з найстаріших в місті дерев – липу Петра Могили, яка росте біля фундаментів Десятинної церкви, повідомляє кореспондент "Сьогодні" Олександр Марущак.
Профілактичні лікувальні роботи виконував Ігор Сінгер – біолог-дослідник, експерт за станом рослин, фахівець з аплікації засобів захисту рослин.
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За допомогою спецоборудовнія Сінгер піднявся на дерево, де закріпився страхувальним тросом.
"Сьогодні буде виконано цілий комплекс робіт. Потрібно прочистити і продути місця на верхніх гілках, де утворився грибок. Після цього буду чистити дупла липи, де рані були бетонні пломби. Там потрібно буде відкрити захисну сітку", – пояснив сайту "Сьогодні" Ігор Сінгер .
Він додає, що стан липи нормальний, але вона, як кожен "пацієнт" вимагає ретельного догляду.
В "Київзеленбуді" додають, що лікування липи Петра Могили – це комплекс заходів, метою яких продовжити життя легендарного дерева. Вони повинні проводитися систематично. У листопаді-грудні 2018 року вже були проведені комплексні роботи з лікування та санітарно-лікувального обрізку.
Лікування дерева зайняло кілька годин.
Липа Петра Могили росте біля фундаменту Десятинної церкви. Дерево заввишки 10 метрів і обхватом стовбура 5 метрів. За легендою в 1635 році її посадив київський митрополит і засновник Києво-Могилянської колегії Петро Могила з нагоди відкриття нового храму на руїнах Десятинної церкви. Звідси і ім'я дерева. За оцінками вчених, липі більше 400 років. У 1972 році отримала статус пам'ятки природи місцевого значення.
Раніше ми писали, що люди говорять, що липа виконує бажання, якщо при цьому зав'язати на ній стрічку. Чоловіки зав'язують вузол на успіх в справах, а жінки приходять за особистим щастям.
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