Як виглядав "рейв" в Києві, який так хотіли зірвати (відео)

Представники спільноти. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві біля будівлі Офісу президента сьогодні, де пройшли сутички з поліцією, почався "рейв" підтримку прав ЛГБТ-спільноти. Представники ЛГБТ почали свою акцію на Банковій, оголивши і позуючи на камери.
Відео поділився PavlovskyNews в Telegram.
Раніше акція була перенесена на півтори години через пікет противників заходу. Зараз у будівлі зібралося понад 70 чоловік.
Учасниця акції. Фото: Телеграф
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Відзначимо, що організатори заходу вимагають прийняття законопроекту №5488 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації", провести реформи поліції, прокуратури та судової системи; негайно розслідувати напади на учасників ЛГБТ + і феміністських подій, активістів та організації, розслідувати рейди правоохоронців на заклади електронної сцени столиці і неправомірні затримання культурних діячів, створити безпечні та сприятливі умови для розвитку електронної сцени в Україні.
Нагадаємо, акцію вже спробували зірвати – під Офісом президента знайшли підозрілу сумку, її перевіряли вибухотехніки.
Раніше ми писали, що китайська соціальна мережа WeChat знову блокує ЛГБТ-акаунти.
Також ми повідомляли, що збірна ЛГБТ зайняла б 14-е місце в медальному заліку Олімпіади в Токіо. Щонайменше 169 публічно відкритих геїв, лесбіянок, бісексуалів, транссексуалів, гомосексуалістів і небінарних спортсменів виступають в Токіо.