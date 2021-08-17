Як виглядає Алея Героїв Небесної сотні: скандальну інсталяцію розібрали (фото, відео)

КП "Київблагоустрій" повісила розпорядження, в якому зобов'язали прибрати все з Майдану Незалежності

Меморіалу тепер нічого не загрожує. Фото: колаж "Сьогодні"

Скандальна "радянська" інсталяція на Алеї Героїв Небесної сотні не протримався і половини дня. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", декорації вже розібрали.

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КП "Київблагоустрій" наклеїло розпорядження, де зобов'язує все прибрати з Алеї Героїв Небесної сотні.

Знімок постанови. Фото: "Сьогодні"

В цей момент конструкцію розбирають на частини.

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Декорації вантажать в авто. Фото: "Сьогодні"

Так порожньо зараз виглядає Алея Небесної сотні в столиці.

Більше на алеї нічого не нагадує про ранкове перформансі. Фото: "Сьогодні"

Алея без декорацій. Фото: "Сьогодні"

Що сталося раніше

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В Києві встановили декорації в радянському стилі для святкової постановки. Інсталяція перебувала посеред меморіалу Небесної Сотні, де розташовані портрети загиблих героїв Майдану.

Представники "Нацкорпуса" спробували повалити декорації, які перекривали меморіал.

Пізніше поліція провела жорстке затримання кількох членів "Нацкорпуса", які брали участь в демонтажі.

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