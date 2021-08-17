Як виглядає Алея Героїв Небесної сотні: скандальну інсталяцію розібрали (фото, відео)

Скандальна "радянська" інсталяція на Алеї Героїв Небесної сотні не протримався і половини дня. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", декорації вже розібрали.
Спакували останні автомати газводи, їх заберуть інші робітники.
КП "Київблагоустрій" наклеїло розпорядження, де зобов'язує все прибрати з Алеї Героїв Небесної сотні.
В цей момент конструкцію розбирають на частини.
Так порожньо зараз виглядає Алея Небесної сотні в столиці.
Що сталося раніше
В Києві встановили декорації в радянському стилі для святкової постановки. Інсталяція перебувала посеред меморіалу Небесної Сотні, де розташовані портрети загиблих героїв Майдану.
Представники "Нацкорпуса" спробували повалити декорації, які перекривали меморіал.
Пізніше поліція провела жорстке затримання кількох членів "Нацкорпуса", які брали участь в демонтажі.
Раніше ми писали, що:
- в Києві на Майдані пройшла акція націоналістів;
- побиття журналіста після акції "Нацкорпуса": нападникам повідомили про підозру.