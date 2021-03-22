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Як виглядає Офіс президента після погрому (фото, відео)

22 березня, 13:51

Ігор Сєров , Ольга Кравченко

Що залишилося після погрому прихильниками Стерненко

Як виглядає Офіс президента після подій, які відбулися біля Офісу президента під час акції в підтримку Сергія Стерненко, подивився "Сьогодні".

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Як видно на фото, поки нічого не змінилося. Учасники мітингу палили фаєри, фарбою з балончиків прикрасили стіни Офісу президента, били скло. Фарба досі залишається на стінах ОП.

Також була облита бензином табличка "Президент України" на вході в будівлю – поки все залишається недоторканим. Поки тільки забили двері і зафарбували свастику.

Раніше ми писали, що збиток, нанесений протестувальниками під час протестної акції на Банковій, оцінили у два мільйони гривень. Якщо не змити фарбу протягом 72 годин, то вона в'їсться в граніт, і тоді суми збитків будуть зовсім іншими.

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Нагадаємо, 20 березня прихильники засудженого активіста Сергія Стерненко влаштували біля Офісу президента мітинг, перетворився потім в маленький погром.

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Більш докладно про те, що відбувалося в центрі Києва, читайте в матеріалі: Підпалили Банкову – підсумки жорсткої

Дивіться пряме включення з місця подій:

акції прихильників Стерненко під ОПУ (фото, відео)

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збитки фарба погром Офіс президента

Джерело: Сьогодні

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