Слон на заспокійливому, пелікани від страху розчавили яйця: як виживає Київський зоопарк під час війни

Через обстріл лемура виходжують ветеринари, слону дають заспокійливе, а пелікани подушили яйця

Тваринам дуже страшно - їм доводиться постійно давати заспокійливе

Київ мужньо захищається від російської агресії, але окупанти продовжують по-варварськи обстрілювати столицю. Під загрозою ракетних ударів знаходиться і Київський зоопарк. Ми дізналися, як він виживає за умов війни.

У Київському зоопарку кажуть, що ситуація у них тяжка, як і у всій країні через російську агресію. Ні співробітники зоопарку, ні численні тварини не звикли до сигналів повітряної тривоги, а тим більше до вибухів снарядів, стрілянини та гуркоту збитих ракет над містом. Все це позначається на психіці людей та тварин.

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Як рятують слона

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У Київзоо запевняють, що всі тварини перебувають у безпеці.

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"У перші дні війни слон Хорас дуже боявся вибухів та сигналів повітряної тривоги. Десь тиждень йому довелося давати заспокійливе, те ж стосується зебр. Їм було дуже страшно. Заспокійливе даємо тваринам досі", – розповідає сайту "Сегодня" гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін.

Зоопарк звернувся по допомогу до німецьких колег. Тиждень тому до Києва прийшов гуманітарний конвой, а з ним – заспокійливі для слона. Він дуже нервує і не звик до таких страшних звуків.

У зоопарку також посилено ветеринарний контроль за станом тварин в умовах війни. Там стежать за поведінкою своїх вихованців.

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"Вже майже місяць із слоном Хорасом у сусідній кімнаті живе наш наглядач. Вона стежить за його станом і навіть уночі його годує. Добре, що останні два тижні зі слоном все добре, але нічні чергування біля нього тривають. Саме тоді найчастіше звучить сигнал повітряної тривоги та чутно гуркіт від вибухів ракет", – розповідають нам у зоопарку.

Тоні їсть листя банана

Стійко переносить всі жахи війни єдина горила в Україні – самець Тоні, якому 47 років. Він живе у своєму зимовому вольєрі. До нього завжди підвищена увага співробітників зоопарку.

"Нам вдалося отримати свіже листя бананового дерева. Тоні із задоволенням їх їсть – даємо їх через день. Хтось нам привіз ящик ананасів, тепер йому даємо їх теж через день. Горила із задоволенням приймає гостинці і має добрий вигляд", – розповідає Кирило Трантін.

Розбиті яйця та Байрактар

Через стрілянину в місті самка лемура покинула новонародженого малюка, якого назвали Байрактаром. У неї народилося двоє малюків. Одного вона вигодовує сама. А Байрактар на 30% важить менше.

"Малюка наші співробітники вирощують вручну. Він народився дуже слабим і не міг триматися за маму. Тому, щоб урятувати малюка, ми стали його сім'єю. Нині він перебуває під постійною цілодобовою опікою наших зоологів та ветеринарів. Байрактор росте, набирає вагу та любить відпочивати зі своєю улюбленою м'якою іграшкою", – додають у Київзоо.

Також у зоопарку розповіли, що цього року кілька пар пеліканів відклали яйця. Там уже сподівалися здобути нове потомство. Але на жаль, нічні атаки над містом та артобстріли налякали птахів, вони придушили яйця.

Зібрали врожай салату

Співробітники зоопарку чергують у всіх відділах. Вони чітко розуміють, що і як робити у разі повітряної тривоги. Також у посиленому режимі працюють технічні служби – сантехніки, електрики, ремонтники.

Злагоджено працюють дві бригади зі збирання продуктів. Запаси кормів постійно поповнюються на два-три тижні. Постачальники привозять м'ясо та рибу. Це дає можливість забезпечити повноцінним харчуванням тварин та птахів.

"Проблем із кормами немає. Була проблема з постачанням зеленого корму – салатів, цибулі. Але ми теж не сидимо без діла – зробили свої теплиці та навіть зібрали перший урожай молодого салату, який піде на корм тваринам", – розповідають у зоопарку.

Допомога з Європи

Київському зоопарку допомагають колеги із зоопарків Берліна та Праги. Надіслали сухі корми для фламінго, жирафів, слона.

У зоопарку кажуть, що оскільки тварини перебувають у вольєрах і мало рухаються, їм довелося скоригувати раціон харчування. У мирний час тварин випускали на вулицю о 9:00 ранку, і вони перебували на вулиці до 18:00, тепер такої можливості немає. Це загрожує їм ожирінням.

Наприклад, раніше леви зоопарку їли лише яловичину, з'їдаючи по сім кілограмів на день. Нині їм змінили меню і щодня міняють раціон – дають яловичину, кролика, індичку. Це полегшує навантаження на кишківники тварин.

Як допомогти зоопарку

В Київському зоопарку закликають городян не нести їм продукти, особливо які швидко псуються.

"Зоопарк працює в закритому для відвідувачів режимі цілодобово і без вихідних, щоб усі наші прекрасні тварини були здорові, зігріті, доглянуті та нагодовані. Ми дбаємо про наших вихованців цілодобово та знаємо, що кожен важкий день наближає нас до Перемоги!" – зазначають у зоопарку.

Містян закликають купувати електронні квитки чи фінансово підтримувати зоопарк. Там зазначають, що гроші буде витрачено на закупівлю кормів для тварин.