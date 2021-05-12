Що насправді відбувається в Чорнобилі? Через ситуацію на АЕС збирають експертний комітет

Вченим потрібно визначити ступінь небезпеки і зрозуміти, чи потрібно втручатися, щоб запобігти ще одній аварії

Експертний комітет повинен визначити наскільки стабільна ситуація на Чорнобильській АЕС. Зараз необхідний ретельний моніторинг вченими, але поки немає підстав говорити про можливість нової аварії.

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Про це заявив голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко.

За його словами, ядерне паливо не може без каталізатора змінити фізичну структуру і "почати подальший розподіл на атоми".

"Але ми стежимо за ситуацією, і на наступному тижні збираємо комітет з усіма експертами, щоб розібратися в ситуації і встановити додатковий контроль над цими процесами", – говорить Бондаренко.

Нагадаємо, що на Чорнобильській атомній електростанції наростають реакції поділу в окремих масах ядерного палива, які залишилися під завалами реакторного залу четвертого енергоблоку. Ходять чутки, що не виключається навіть можливість аварії.

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Раніше ми писали, що в Чорнобильському реакторі почалися нові ядерні реакції. Сайт "Сьогодні" розбирався чи можлива ще одна аварія на АЕС.

Ми також повідомляли, що The Guardian нагадав, як після аварії на ЧАЕС радіація розповзлася по Європі.