Які обмеження карантину набирають чинності сьогодні у Києві – нові правила

З 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, які уряд ухвалив минулого тижня

Столиця буде тепер у жовтій зоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Столиця 7 грудня офіційно переходить із "червоної" до "жовтої" зони карантину. Сайт "Сьогодні" вирішив нагадати, які нові правила епідемічної небезпеки діятимуть у місті.

Що забороняється у "жовтій" зоні

робота навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та персоналу;

робота навчальних закладів, у яких хоча б однією дозою вакциновано менше 100% персоналу;

проведення масових заходів;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування, крім роботи на виніс та доставки;

робота спортзалів та басейнів;

робота закладів з розміщення, крім готелів, санаторіїв та соціальних установ;

міжобласні та міжнародні перевезення.

Що заборонено у жовтій зоні карантину / Фото: Минздрав

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Вищезазначені обмеження не діють, якщо весь персонал та відвідувачі (перевізник та пасажири) мають один із документів:

жовтий COVID-сертифікат щодо отримання однієї дози вакцини або паперова довідка 063-О (діють 30 днів);

зелений COVID-сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу (діє 365 днів);

міжнародний сертифікат вакцинації (діє 365 днів);

іноземний сертифікат щодо вакцинації препаратами, дозволеними ВООЗ (діє 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту (діє 72 години);

сертифікат про одужання від COVID-19 (діє 105 днів).

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