Яких змін чекати від погоди в Києві на вихідних – прогноз

У Києві на вихідних, 9 і 10 жовтня, синоптики обіцяють прохолодну і хмарну погоду.
Про це повідомляє Укргідроміцентрі.
9 жовтня
Вдень температура повітря максимально підніметься до 13 градусів тепла. Буде хмарно. Вітер північно-східний 5-10 метрів в секунду. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 1-3 градусів. Опадів в цей день не буде.
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10 жовтня
У неділю синоптики прогнозують 11-13 градусів тепла. Також хмарну погоду, але без дощу. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Вночі максимальна температура буде 3 градуси.
Клімат України через 50 років
У найближчі 50-100 років клімат в Україні ставатиме все більш сухим , Прогнозують експерти. На територію нашої країни будуть надходити високотемпературні сухі повітряні маси. Поступове опустелювання буде повзти з південного сходу на північний захід.
Раніше ми писали:
- осіннє потепління заплутало природу : В Україні зацвіли каштани і фруктові дерева.
- Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю . В землі стає все менше води, тому її буквально відносить вітром.