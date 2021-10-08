Яких змін чекати від погоди в Києві на вихідних – прогноз

Опадів на вихідних в Києві не буде, але погода залишиться хмарною

Вночі максимальна температура буде 3 градуси тепла / Колаж "Сьогодні"

У Києві на вихідних, 9 і 10 жовтня, синоптики обіцяють прохолодну і хмарну погоду.

Про це повідомляє Укргідроміцентрі.

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9 жовтня

Вдень температура повітря максимально підніметься до 13 градусів тепла. Буде хмарно. Вітер північно-східний 5-10 метрів в секунду. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 1-3 градусів. Опадів в цей день не буде.

10 жовтня

У неділю синоптики прогнозують 11-13 градусів тепла. Також хмарну погоду, але без дощу. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Вночі максимальна температура буде 3 градуси.

Клімат України через 50 років

У найближчі 50-100 років клімат в Україні ставатиме все більш сухим , Прогнозують експерти. На територію нашої країни будуть надходити високотемпературні сухі повітряні маси. Поступове опустелювання буде повзти з південного сходу на північний захід.

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