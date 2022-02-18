Яким буде кінотеатр "Київська Русь" після капремонту? Показуємо (фото)

Відкрити кінотеатр після капітального ремонту планують за два роки

У Києві відремонтують кінотеатр "Київська Русь". / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві стартували роботи з реконструкції легендарного кінотеатру "Київська Русь". Територію огороджено будівельним парканом, а на місці працює важка техніка. Кияни вже переживають, що будівлю почнуть зносити бульдозерами.

Сайт "Сьогодні" дізнався, що насправді відбувається на важливому для міста об'єкті.

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У комунальному підприємстві "Київкінофільм" нам повідомили, що реконструкція кінотеатру "Київська Русь" розпочалася ще наприкінці минулого року. На виконання робіт місто виділило 1,5 мільйона гривень. Поки проведено невеликий обсяг робіт – виконано демонтаж деяких конструкцій, демонтовано охолоджувальну систему басейну, а також проведено внутрішні роботи у підвалі кінотеатру.

"Зараз на місці працює техніка та йде демонтаж конструкції охолоджуючого басейну біля будівлі. Він раніше служив системою охолодження для кінотеатру. Басейн пов'язаний із підвалом кінотеатру, там є вхід до приміщення. Його і будуть використовувати при подальшій реконструкції. Саме у підвалах розмістять галереї та приміщення для виставок. Роботи триватимуть два роки, такі терміни зазначені у договорі з підрядною компанією, яка виграла тендер", – розповіли нам у КП "Київкінофільм".

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Як зараз виглядає кінотеатр "Київська Русь". Фото: Сьогодні

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Вартість робіт

Там зазначають, що виконання робіт із реконструкції кінотеатру безпосередньо залежить від фінансування. До речі, повна вартість реконструкції кінотеатру "Київська Русь" – 288 мільйонів гривень.

Минулого року місто виділило 1,5 мільйона гривень. А на цей рік із бюджету пообіцяли лише 500 тисяч гривень.

"Темпи реконструкції безпосередньо залежать від фінансування, а воно, на жаль, поки що не значне. Ми написали листа до Департаменту культури КМДА. Чекаємо, що проблему з фінансуванням буде вирішено. Тоді зможемо рухатися далі", – розповіли у КП "Київкінофільм".

До речі, усі два роки кінотеатр "Київська Русь" буде закрито для відвідувачів. Він уже не працює із Нового року.

Яким буде кінотеатр після ремонту? Фото: Сьогодні

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