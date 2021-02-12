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Якою буде погода в Києві: синоптики дали прогноз на 12 лютого

12 лютого, 09:35

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Киян закликають бути обережними, пересуваючись по місту

У Києві 12 лютого синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледь, вночі сніг.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Киян закликають бути обережними, пересуваючись по місту. Вдень температура буде 9-11 градусів морозу, а вночі опуститься до 12-14 градусів.

Водіям потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції, а також не забувати включати габаритні вогні.

Пішоходам ходити не поспішаючи, не тримати руки в кишенях, а також бути уважними і на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати.

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Нагадаємо, що з наслідками зимової негоди продовжують боротися 486 одиниць спецтехніки КК "Київавтодор". Також через негоду закрито дитсадки і школи.

Раніше ми писали, що кияни діляться в соціальних мережах, як допомагають розчищати місто.

також раніше мер Києва Віталій Кличко показав, як контролює прибирання снігу.

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Джерело: Сьогодні

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