Якою буде погода в Києві: синоптики дали прогноз на 12 лютого

У Києві 12 лютого синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледь, вночі сніг.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Киян закликають бути обережними, пересуваючись по місту. Вдень температура буде 9-11 градусів морозу, а вночі опуститься до 12-14 градусів.
Водіям потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції, а також не забувати включати габаритні вогні.
Пішоходам ходити не поспішаючи, не тримати руки в кишенях, а також бути уважними і на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати.
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Нагадаємо, що з наслідками зимової негоди продовжують боротися 486 одиниць спецтехніки КК "Київавтодор". Також через негоду закрито дитсадки і школи.
Раніше ми писали, що кияни діляться в соціальних мережах, як допомагають розчищати місто.
також раніше мер Києва Віталій Кличко показав, як контролює прибирання снігу.
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