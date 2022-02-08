Яку погоду чекати киянам завтра? Синоптики дали прогноз

Вночі температура повітря у столиці може опуститися до 2 градусів морозу

Вранці у Києві може бути дощ зі снігом / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода у Києві у середу, 9 лютого, буде похмурою та з невеликими опадами. Температура повітря вдень очікується близько +5 градусів.

Про це повідомляє gismeteo.

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У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Невеликий сніг ітиме вночі, а вранці може бути невеликий дощ. Упродовж дня більше опадів не очікується.

Стовпчики термометрів вдень коливатимуться від +3 до +5 градусів. Швидкість вітру – 6-13 м/с

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Скріншот: gismeteo

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та погоду, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози в крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати собі будь-які ліки і змінювати їх дозування.

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