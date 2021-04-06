Карантин у Києві: книжковий ринок на Петрівці працює цілодобово

У Києві букіністичний ринок на Петрівці знайшов спосіб торгувати цілодобово в період жорсткого локдауну, повідомляє кореспондент "Сьогодні".
Так, книжковий ринок працює навинос.
На вході, огородженому стрічкою, висить оголошення з номерами телефонів, за якими можна телефонувати цілодобово.
Швидше за все любителі книг оцінили таку послугу.
Як повідомлялося раніше, більшість українців підтримують введення жорсткого карантину, якщо коронавірус і далі поширюватиметься країною.
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