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Карантин у Києві: книжковий ринок на Петрівці працює цілодобово

6 квітня, 13:55

Ігор Сєров , Ольга Кравченко

Букіністичний ринок працює навинос

У Києві букіністичний ринок на Петрівці знайшов спосіб торгувати цілодобово в період жорсткого локдауну, повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Так, книжковий ринок працює навинос.

На вході, огородженому стрічкою, висить оголошення з номерами телефонів, за якими можна телефонувати цілодобово.

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Швидше за все любителі книг оцінили таку послугу.

Як повідомлялося раніше, більшість українців підтримують введення жорсткого карантину, якщо коронавірус і далі поширюватиметься країною.

Всі подробиці в спецтемі Жорсткий локдаун в Києві

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Київ Петрівка книжковий ринок локдаун

Джерело: Сьогодні

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