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Карантин у Київській області можуть посилити. Люди свідомо ігнорують обмеження

14 квітня, 21:41

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Через велику кількість порушень карантину обмеження можуть посилити. Рішення прийматимуть на найближчому засіданні

У Київській області щодня фіксують десятки порушень встановлених карантинних норм, тому буде розглянуто питання посилення карантину в Київській області.

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Про це написав у Facebook глава Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Рішення на найближчому засіданні ухвалюватиме обласна комісія з питань ТЕБ та НС.

"Чим довше наші жителі будуть свідомо ігнорувати обмеження, тим стрімкіше в нас поширюватиметься хвороба. У зв'язку з цим ми змушені йти на чергове посилення протиепідемічних заходів", – написав Володін.

До речі, Київська область продовжує залишатися в "червоній зоні", де діє низка серйозних обмежень.

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Тим часом у Києві продовжили карантинні обмеження до 30 квітня.

Як повідомлялося раніше, більшість українців підтримують введення жорсткого карантину, якщо коронавірус і далі поширюватиметься країною.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов назвав умову для введення локдауну по всій країні.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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