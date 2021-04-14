Карантин у Київській області можуть посилити. Люди свідомо ігнорують обмеження

У Київській області щодня фіксують десятки порушень встановлених карантинних норм, тому буде розглянуто питання посилення карантину в Київській області.
Про це написав у Facebook глава Київської облдержадміністрації Василь Володін.
Рішення на найближчому засіданні ухвалюватиме обласна комісія з питань ТЕБ та НС.
"Чим довше наші жителі будуть свідомо ігнорувати обмеження, тим стрімкіше в нас поширюватиметься хвороба. У зв'язку з цим ми змушені йти на чергове посилення протиепідемічних заходів", – написав Володін.
До речі, Київська область продовжує залишатися в "червоній зоні", де діє низка серйозних обмежень.
Тим часом у Києві продовжили карантинні обмеження до 30 квітня.
Як повідомлялося раніше, більшість українців підтримують введення жорсткого карантину, якщо коронавірус і далі поширюватиметься країною.
Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов назвав умову для введення локдауну по всій країні.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
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