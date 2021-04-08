Карантин в зоопарку Києва: що там відбувається зараз (фото, відео)

У Київському зоопарку вже прокинулися ведмеді, а сьогодні там випустили на водойму фламінго.

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Сайт "Сегодня" дізнавався, як тут готуються до початку весняно-літнього сезону.

Через локдаун, і в зв'язку з тим, що зараз не всі тварини знаходяться на літніх експозиціях, тут знизили ціну вхідного квитка. Зараз всі кияни, незалежно від віку, можуть відвідати зоопарк, заплативши 60 гривень – це ціна дитячого квитка.

Ведмеді виходять зі сплячки

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У зоопарку кажуть, що їхні ведмеді вже прокинулися і це сталося ще 2 тижні тому. Їх вже можна побачити в вольєрах. Клишоногі знаходяться у вільному доступі, для них відкрили вхід у вольєр, але заходити туди вони можуть за бажанням.

"Деякі ведмеді ще не можуть вийти з глибокого сну. Тому вони трохи гуляють по вольєру, а потім повертаються щоб подрімати у себе в зимовій "квартирі". Щоб вони відвикали від сну, наші кипри розкладають по вольєру корм. Це змушує ведмедиків рухатися і швидше прокидатися", – пояснили нам в Київському зоопарку.

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Випустили фламінго

Сьогодні в зоопарку випустили з зимового вольєру рожевих фламінго. Для цих птахів плюс два градуси тепла – вже стерпна погода. Головне, щоб вода на водоймі не замерзала.

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"Вчора на озері, де живуть фламінго протестували стан води, підключили аератор – щоб вона вирувала. А сьогодні фламінго привезли на озеро. Птахи радіють і з задоволенням купаються. Вони явно скучили за своїми водоймами", – розповідає сайту "Сегодня" Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

До речі, минулого тижня на водойму випустили пеліканів.

Фарбування вольєрів і ремонт

Крім цього, в зоопарку почалися масштабні роботи з косметичного ремонту вольєрів, фарбування лавочок, скульптур, прибирання опалого листя.

"Кожен вольєр вимагає до себе уваги. Наші співробітники зараз упорядковують літні будиночки тварин, ремонтують чесалки, бодалки, годівниці в вольєрах. Залежно від зношеності змінюється обладнання. Зараз в парку йде підрізування сухих гілок на деревах, підсівають траву на газонах. Вивозять тонни опалого листя. Березень-квітень – це у нас найгарячіша пора року, коли йде підготовка до літнього сезону. Пізніше робити це не можна, щоб не турбувати тварин", – розповідає сайту "Сегодня" Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

Лілі – символ весни

Зараз у вольєрах зоопарку можна побачити слона Хораса, ведмедів, жирафів, копитних, рись. А ось справжня весна настане, коли зі свого зимового вольєру вийде бегемот Лілі.

Поки що на вулиці досить холодно, і відвідувачі зоопарку ще не скоро побачать Лілі в її вольєрі. Вона зможе вийти на вулицю і скупатися в своєму басейні, коли температура повітря вночі прогріється до +15-17.

Втім, як стало відомо сайту "Сегодня" на ці вихідні синоптики обіцяють теплу погоду до +10 тепла. Якщо прогноз збудеться, то всі примати зоопарку можна буде побачити в літніх зовнішніх вольєрах. Якщо є бажання їх побачити, то варто заглянути в зоопарк з 11:00 до 15:00.

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