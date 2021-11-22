Картки киянина масово блокують? Розповідаємо, як не втратити пільги

У Мережі з'явилися скарги на те, що карти киянина почали блокувати з незрозумілих причин

У Києві почали блокувати картки киянина, за допомогою яких можна заощадити на проїзді у транспорті. / Фото: Колаж: Сьогодні

Питання про переваги та оформлення "Карти киянина" стають все більш актуальними. Нещодавно стало відомо, що карта допоможе значно заощадити на поїздках після подорожчання проїзду у Києві до 20 гривень.

Сайт "Сьогодні" розповідає, які проблеми виникають із карткою киянина і через що її можуть заблокувати.

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Картки блокують?

На сайті "Мінфін" все частіше починають скаржитися на масове блокування карток і на те, що вони не працюють.

"По закінченню терміну дії картки я отримала нову, яка не працює, і не тільки у мене, а й у багатьох, хто отримав таку ж саму... Мало того, що в Ощадбанку не попередили, що її потрібно активувати в соцзабезі, то в транспорті вона взагалі не сканується", – коментує киянка.

Співробітники банку пообіцяли перевірити ситуацію та зазначили, що відділення банку може відправити для перевірку ситуацію до соціальних служб у разі, якщо картка активна у банківській частині, а труднощі виникають при оплаті проїзду.

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Причини блокування

Якщо власник картки має заборгованість і певний час клієнт її не оплачує, то картка блокується на вимогу банку.

Також слід перевірити наявність транспортної програми. Якщо проблеми виникають із нею, то слід звернутися до комунального підприємства ГІОЦ, назвати інформацію за своєю карткою для подальшої перевірки.

Розблокувати або оновити таку картку неможливо, потрібно замовляти нову, яку банк оформить протягом 30 днів із моменту подання необхідних документів.

Що робити, якщо не працює транспортний додаток картки киянина:

уточнити, чи внесено інформацію про право на безкоштовний проїзд,

звернутися до управління роботи та соціального захисту районної державної адміністрації за місцем проживання.

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