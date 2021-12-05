Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Вагнергейт 💸 Тисяча Зеленського
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Стосується всіх водіїв! В'їзд до Києва можуть обмежити: чому

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
5 грудня, 07:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Столиця України кілька разів опинялася у ТОП за рівнем забруднення повітря
Столиці притаманні всі екологічні проблеми, які є у великих містах світу / Колаж "Сьогодні"
Столиці притаманні всі екологічні проблеми, які є у великих містах світу / Колаж "Сьогодні"

Стан повітря у Києві на сьогодні характеризується як "добре". Його якість може погіршуватися через кліматичні зміни.

Про це повідомив начальник управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний у матеріалі сайту "Сьогодні".

Реклама

Екологічні проблеми у Києві не відступають?

Столиці притаманні всі екологічні проблеми, які є у великих містах світу. По-перше, це забруднення атмосферного повітря, водних об'єктів. По-друге, це антропогенне навантаження, яке утворюється в процесі людської життєдіяльності, що забруднює наше довкілля.

"Якщо ми подивимося на тенденцію останніх років, то у Києві суттєво зменшилася кількість промислових підприємств. Замість заводів, промислових зон у нас з'являються житлові комплекси та житлові будинки. Але кількість автомобілів стрімко зростає. За останніми даними МВС України, у столиці зареєстрували близько 1 мільйона автомобілів", – стверджує Олександр Возний.

Начальник управління екології та природних ресурсів КМДА додає, що оцінка екологічного стану міста приблизно 4 з мінусом за п'ятибальною шкалою.

Для того, щоб приймати якісь рішення, нам потрібна достовірна інформація. Рішення тут можуть бути різні, наприклад:

Реклама
  • обмеження в'їзду автомобілів до центральної частини міста (це у перспективі на найближчі пару років);
  • створення комфортного громадського транспорту.

Рівень забруднення повітря у Києві зашкалює

У Києві фіксують вкрай погане повітря. Столиця України знову опинилася у ТОП за рівнем забруднення.

За словами фахівців, для здорових людей таке повітря несе стандартну небезпеку. Речовини, що містяться в ньому, можуть сприяти тому, що у людини з'являються сонливість, млявість, пропадає активність, тобто пригнічується нервова система.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Реклама
ТОП публікацій
Інна Собора

Інна Собора

Редактор розділу Київ

 Дивитись усі статті
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

8 600

захворіло за тиждень в Києві

-5%

Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Щоденник незалежності 🇺🇦

4 грудня 1991. Київ потрапив в кризову ситуацією з продовольством, особливо з продуктами тваринництва - вершкове масло зникло з прилавків

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.29

Російський рубль (₽)

0.3703

Євро (€)

30.94

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти