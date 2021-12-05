Стосується всіх водіїв! В'їзд до Києва можуть обмежити: чому

Стан повітря у Києві на сьогодні характеризується як "добре". Його якість може погіршуватися через кліматичні зміни.
Про це повідомив начальник управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний у матеріалі сайту "Сьогодні".
Екологічні проблеми у Києві не відступають?
Столиці притаманні всі екологічні проблеми, які є у великих містах світу. По-перше, це забруднення атмосферного повітря, водних об'єктів. По-друге, це антропогенне навантаження, яке утворюється в процесі людської життєдіяльності, що забруднює наше довкілля.
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"Якщо ми подивимося на тенденцію останніх років, то у Києві суттєво зменшилася кількість промислових підприємств. Замість заводів, промислових зон у нас з'являються житлові комплекси та житлові будинки. Але кількість автомобілів стрімко зростає. За останніми даними МВС України, у столиці зареєстрували близько 1 мільйона автомобілів", – стверджує Олександр Возний.
Начальник управління екології та природних ресурсів КМДА додає, що оцінка екологічного стану міста приблизно 4 з мінусом за п'ятибальною шкалою.
Для того, щоб приймати якісь рішення, нам потрібна достовірна інформація. Рішення тут можуть бути різні, наприклад:
- обмеження в'їзду автомобілів до центральної частини міста (це у перспективі на найближчі пару років);
- створення комфортного громадського транспорту.
Рівень забруднення повітря у Києві зашкалює
У Києві фіксують вкрай погане повітря. Столиця України знову опинилася у ТОП за рівнем забруднення.
За словами фахівців, для здорових людей таке повітря несе стандартну небезпеку. Речовини, що містяться в ньому, можуть сприяти тому, що у людини з'являються сонливість, млявість, пропадає активність, тобто пригнічується нервова система.
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