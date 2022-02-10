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Кожні другі ваги брешуть: як продавці на ринках Києва наживаються на покупцях (відео)

Вікторія Дмитренко Вікторія Дмитренко кореспондент Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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10 лютого, 09:54
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Купувати продукти потрібно лише у перевірених торгових точках

Українців масово обважують на ринках. Виявляється, кожні другі ваги брешуть щонайменше на 10-20 грамів. В цьому переконалися кореспонденти "Сьогодні". Вікторія Дмитренко проїхалася ринками Києва, а ще зробила закупи на стихійних базарах. Що показали контрольні ваги та на скільки вас можуть надурити несумлінні продавці?

Про це йдеться у випуску новин "Сьогодні".

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Поділ

Кореспондентка "Сьогодні" Вікторія Дмитренко перевірила декілька продовольчих ринків Києва. Свій маршрут розпочала з Подолу. На місцевому базарі купила мандарини. Кілограм — 60 гривень. Ба більше, продавчиня зробила ще й знижку.

Та чи дійсно кореспондентка натрапила на щедру продавчиню — перевірить на контрольних вагах. І от що виходить. 514 грамів – 30 гривень 84 копійки. Тобто від початку з журналітски хотіли взяти на 5 гривень більше перед купівлею, але ніби зробили знижку.

Борщагівка

Наступний ринок — у спальному районі "Борщагівка". Журналістка купує овочі, м'ясо та хурму. Далі перевірила вагу продуктів на контрольних вагах. Мінус 35 грамів – на томатах, 15 грамів – на хурмі та найбільше ошукали на м'ясі – не доважили 60 грамів. Кореспондентка попрямувала розбиратися до продавчині. Різницю повернули.

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Як не стати жертвою обману?

У ситуації, коли ніяких контрольних ваг немає, виручить ваш мобільний телефон. Просто потрібно знати його вагу. Вага телефону журналістки — 250 грамів. Перевіряє, чи обважують. На вагах, які були на ринку, показало результат зовсім інший — 262 грами. Тобто і тут у кожного покупця крадуть по 12 грамів. Перевірка сьогодні підтвердила: майже кожен другий продавець не довішує товар. На овочах, фруктах та м’ясі загалом кореспондентка не дорахувала 20 гривень. Якщо продавець не хоче повертати грошей, звертайтеся до адміністрації ринку, пишіть заяву до Держпродспоживслужби або викликайте поліцію.

Ціни на продукти у 2022 році

Ціни на продукти у 2022 році, у порівнянні з аналогічним періодом у 2021 році, неабияк зросли. Лише вартість одного кілограма курятини (наприклад, стегна) підвищилась приблизно на 73,3%.

Так, у лютому 2021 року кілограм курячого стегна торгувався за 74,45 грн, гомілки — 60,78 грн, філе — 94,66 грн. У 2022 році: 101,45 грн, 66,82 грн, 122,27 грн відповідно. Свинина коштувала та коштує:

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  • грудинка: 101,69 грн у 2021 році та 104,93 грн у 2022-му;
  • лопатка: 103,36 грн та 109,88 грн відповідно;
  • ошийок: 132,20 грн та 148,86 грн;
  • шашлик: 136,84 грн та 151,98 грн.

Щодо домашнього сала варто сказати: лютий 2021 року увінчався різким підйомом цін. Тож минулого року воно коштувало 125,58 грн, цьогоріч — 159,60 грн.

Подорожчали й овочі:

  • цибуля: 19,26 грн у 2021 році та 23,87 грн у 2022-му;
  • капуста молода (динаміка свідчить, що цей овоч стрімко зростає щороку в ціні саме в лютому): 57,78 грн у 2021 та 49,70 грн у 2022 році;
  • картопля: 12,04 грн та 11,90 грн відповідно;
  • морква: 7,03 грн та 16,23 грн.

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