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"Кожен карантин – постріл в голову підприємців": біля стін КМДА мітингують ФОПи (фото, відео)

19 березня, 09:10

Ігор Сєров , Марія Дмитренко

За порядком стежать нацгвардійці

У столиці під стінами Київської міської державної адміністрації (КМДА) на Хрещатику сьогодні, 19 березня, проти локдауну протестують підприємці.

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Як передає з місця подій журналіст "Сьогодні" Ігор Сєров, ФОПи вимагають дати їм право працювати.

"Кожен карантин – постріл в голову підприємців", – заявив один з виступаючих.

Також вони закликають всіх небайдужих приходити 22 березня на Майдан Незалежності.

Відео: Ігор Сєров, "Сьогодні"
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Під мерією за порядком стежать нацгвардійці. На мітингу зібралося кілька десятків осіб.

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Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Свої вимоги підприємці передали у письмовому вигляді меру міста Віталію Кличку.

Відео: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Нагадаємо, що слідом за столицею, в Київській області також введуть суворий карантин.

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Також сайт "Сьогодні" писав про те, що суспільний транспорт столиці працюватиме в звичайному режимі. З дотриманням строгих норм перевезення пасажирів і масочного режиму і із заповненістю місць для сидіння на 50%. Однак діятимуть інші жорсткі обмеження.

Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні

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Київ КМДА карантин підприємці обмеження локдаун
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