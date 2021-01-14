Здається, починається: в Києві пішов сніг, він посилюється (фото)

На вулиці міста вже виїхали снігоприбиральні машини

Київ, як і обіцяли синоптики, починає засинати снігом. Опади поступово стають інтенсивнішими.

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Зважаючи на те, що температура у місті до -2 градусів, сніг на вулицях не тане.

Снігоприбиральні машини вже виїхали, правда, чистять вони ще не скрізь, оскільки сніг на проїжджій частині поки не залишається.

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"Заздалегідь почали превентивну обробку доріг і тротуарів, які перебувають на балансовому утриманні", – йдеться в повідомленні "Київавтодору".

Зазначимо, що столична влада ще вчора заспокоїла містян і гостей міста повідомленням, що дорожники КК "Київавтодор" готові до погіршення погодних умов. Загалом до роботи готові 544 одиниці спецтехніки.

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Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що 14 січня опади припиняться, а от з 15-16 почне добряче морозити: вночі до 12-18 градусів морозу, місцями в північних областях до -21; вдень до 10-16 морозу. У п'ятницю-суботу в Києві вночі 13-18 градусів морозу, вдень 11-15 нижче нуля. По області подекуди до 21 градуса морозу.

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