Київ Цифровий: коли у столиці з'явиться віртуальний проїзний

Він буде доступний у додатку і його можна буде використовувати без пластикової картки

Новий сервіс для киян стане доступний вже у 2022 році. / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2021 році з'явився додаток Київ Цифровий, що працює за принципом "місто в телефоні". Вже на початку 2022-го до програми можна буде додавати віртуальну транспортну картку.

Про це йдеться у матеріалі "Сьогодні" – "Не тільки для оплати проїзду. Чим киянам допоможе додаток "Київ Цифровий".

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Деталі

На початку наступного року у киян з'явиться можливість додати віртуальну транспортну картку до Києва Цифрового. Більше не буде потреби носити із собою пластикову картку.

Крім того, у 2022-му розклад руху громадського транспорту, зокрема міських автобусів, тролейбусів та трамваїв, також буде доступний у додатку.

З новим сервісом кияни зможуть:

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переглядати маршрути та зупинки міського транспорту;

дивитися рух транспорту на карті;

зберігати потрібні маршрути, щоб їх під рукою;

подати електронну петицію.

Що доступно вже зараз

У додатку можна поповнити поїздками транспортну картку, придбати проїзний на місяць, а також користуватися разовими QR-квитками. Система повідомлень нагадає про закінчення дії проїзного або підкаже, коли QR-квиток "згорів".

Як зміняться ціни в транспорті Києва

Мер Віталій Кличко остаточно пояснив, що буде з ціною на проїзд у громадському транспорті столиці. Він знову пообіцяв, що до закінчення опалювального сезону ціна не підніматиметься

Відповідно, вже навесні у столиці підвищать тарифи за проїзд у громадському транспорті. Кличко пояснив, що зараз триває обговорення, якою саме буде нова ціна. За його словами:

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Для киян розглядається ціна 12 гривень за картою киянина.

за картою киянина. Жителі області можуть купити проїзний – ціна за одну поїздку складатиме 14 гривень .

. Якщо це одноразова подорож – "ми можемо розглядати ціну до 20 гривень".

"Але це рішення ми прийматимемо лише після обговорень, презентації, обґрунтування" , – уточнив мер столиці.

При цьому пільговики й надалі їздитимуть у транспорті безкоштовно.

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