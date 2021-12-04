Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Вагнергейт 💸 Тисяча Зеленського
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Київ Цифровий: коли у столиці з'явиться віртуальний проїзний

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
4 грудня, 07:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Він буде доступний у додатку і його можна буде використовувати без пластикової картки
Новий сервіс для киян стане доступний вже у 2022 році.
Новий сервіс для киян стане доступний вже у 2022 році. / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2021 році з'явився додаток Київ Цифровий, що працює за принципом "місто в телефоні". Вже на початку 2022-го до програми можна буде додавати віртуальну транспортну картку.

Про це йдеться у матеріалі "Сьогодні" – "Не тільки для оплати проїзду. Чим киянам допоможе додаток "Київ Цифровий".

Реклама

Деталі

На початку наступного року у киян з'явиться можливість додати віртуальну транспортну картку до Києва Цифрового. Більше не буде потреби носити із собою пластикову картку.

Крім того, у 2022-му розклад руху громадського транспорту, зокрема міських автобусів, тролейбусів та трамваїв, також буде доступний у додатку.

З новим сервісом кияни зможуть:

Реклама
  • переглядати маршрути та зупинки міського транспорту;
  • дивитися рух транспорту на карті;
  • зберігати потрібні маршрути, щоб їх під рукою;
  • подати електронну петицію.

Що доступно вже зараз

У додатку можна поповнити поїздками транспортну картку, придбати проїзний на місяць, а також користуватися разовими QR-квитками. Система повідомлень нагадає про закінчення дії проїзного або підкаже, коли QR-квиток "згорів".

Як зміняться ціни в транспорті Києва

Мер Віталій Кличко остаточно пояснив, що буде з ціною на проїзд у громадському транспорті столиці. Він знову пообіцяв, що до закінчення опалювального сезону ціна не підніматиметься

Відповідно, вже навесні у столиці підвищать тарифи за проїзд у громадському транспорті. Кличко пояснив, що зараз триває обговорення, якою саме буде нова ціна. За його словами:

Реклама
  • Для киян розглядається ціна 12 гривень за картою киянина.
  • Жителі області можуть купити проїзний – ціна за одну поїздку складатиме 14 гривень.
  • Якщо це одноразова подорож – "ми можемо розглядати ціну до 20 гривень".

"Але це рішення ми прийматимемо лише після обговорень, презентації, обґрунтування" , – уточнив мер столиці.

При цьому пільговики й надалі їздитимуть у транспорті безкоштовно.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Реклама
ТОП публікацій
Інна Собора

Інна Собора

Редактор розділу Київ

 Дивитись усі статті
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

8 642

захворіло за тиждень в Києві

-3%

Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Щоденник незалежності 🇺🇦

3 грудня 1991. Новообраному президентові України Леоніду Кравчуку зателефонував із привітаннями президент США Джордж Буш...

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.29

Російський рубль (₽)

0.3703

Євро (€)

30.94

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти