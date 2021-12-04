Київ Цифровий: коли у столиці з'явиться віртуальний проїзний

У 2021 році з'явився додаток Київ Цифровий, що працює за принципом "місто в телефоні". Вже на початку 2022-го до програми можна буде додавати віртуальну транспортну картку.
Про це йдеться у матеріалі "Сьогодні" – "Не тільки для оплати проїзду. Чим киянам допоможе додаток "Київ Цифровий".
Деталі
На початку наступного року у киян з'явиться можливість додати віртуальну транспортну картку до Києва Цифрового. Більше не буде потреби носити із собою пластикову картку.
Далі по темі
Крім того, у 2022-му розклад руху громадського транспорту, зокрема міських автобусів, тролейбусів та трамваїв, також буде доступний у додатку.
З новим сервісом кияни зможуть:
- переглядати маршрути та зупинки міського транспорту;
- дивитися рух транспорту на карті;
- зберігати потрібні маршрути, щоб їх під рукою;
- подати електронну петицію.
Що доступно вже зараз
У додатку можна поповнити поїздками транспортну картку, придбати проїзний на місяць, а також користуватися разовими QR-квитками. Система повідомлень нагадає про закінчення дії проїзного або підкаже, коли QR-квиток "згорів".
Як зміняться ціни в транспорті Києва
Мер Віталій Кличко остаточно пояснив, що буде з ціною на проїзд у громадському транспорті столиці. Він знову пообіцяв, що до закінчення опалювального сезону ціна не підніматиметься
Відповідно, вже навесні у столиці підвищать тарифи за проїзд у громадському транспорті. Кличко пояснив, що зараз триває обговорення, якою саме буде нова ціна. За його словами:
- Для киян розглядається ціна 12 гривень за картою киянина.
- Жителі області можуть купити проїзний – ціна за одну поїздку складатиме 14 гривень.
- Якщо це одноразова подорож – "ми можемо розглядати ціну до 20 гривень".
"Але це рішення ми прийматимемо лише після обговорень, презентації, обґрунтування" , – уточнив мер столиці.
При цьому пільговики й надалі їздитимуть у транспорті безкоштовно.
Раніше ми писали:
- Пересядуть на велосипеди та стрибатимуть через турнікети: кияни обурені проїздом по 20 грн (відео)
- Сайт "Сьогодні" розповів, які найпоширеніші труднощі виникають під час оформлення карти киянина.