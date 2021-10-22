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Київ готується перейти в червону зону. Як буде жити столиця?

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
22 жовтня, 06:30
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У КМДА розповіли, як працюватиме транспорт, спортзали і ресторани
Україну незабаром можуть перевести до "червоної зони". Фото: колаж "Сьогодні"
Україну незабаром можуть перевести до "червоної зони". Фото: колаж "Сьогодні"

Київ до кінця тижня перейде в червону зону карантину, про це в четвер заявив мер Києва Віталій Кличко. На жаль, ситуація в столиці погіршується з кожним вдень – лікарні заповнені пацієнтами, зростає кількість нових інфікованих.

Сайт "Сьогодні" дізнавався, як Київ буде жити в червоній зоні карантину.

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За словами Миколи Поворозника, першого заступника голови КМДА, в найближчі два дні в Києві нічого суттєво не зміниться. Рішення про перехід столиці в червону зону буде прийматися сьогодні на засіданні міського штабу. А також стане відомо за якими нормами і правилами місто буде жити в червоній зоні.

Як працюватимуть спортзали, ТРЦ і ресторани

Магазини, ТРЦ, спортзали, кінотеатри, ресторани, кафе – працюватимуть, але з умовою, що персонал цих закладів вакцинована на 100%.

"Тільки в цьому випадку вони зможуть приймати відвідувачів, але з обмеженнями за кількістю місць, яке допустимо за параметрами червоної зони. Відвідувачі повинні бути обов'язково вакциновані або мати на руках свіжий негативний ПЛР-тест або антиген-тест", – розповів сайту "Сьогодні" Микола Поворозник.

Як буде працювати метро

Київський метрополітен працюватиме в звичайному режимі.

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" Спецперепусток для проїзду в метро і наземному транспорті ми поки точно не будемо видавати. На цей момент немає обґрунтувань для зупинки роботи транспорту. У Києві 1 мільйон вакцинованих громадян. Вони повинні жити повноцінним життям, наскільки це можливо в умовах карантину – їздити на роботу, користуватися транспортом", – пояснює Поворозник.

Коли введуть спецпропуски на транспорт

Про це він заступник голови КМДА допускає введення спецперепусток на транспорт.

"Електронні спеціальні перепустки будуть запущені в разі введення жорстких обмежень. Але ми поки не плануємо переводити метрополітен і наземний транспорт у спеціальний режим перевезень, як це було навесні. Транспорт курсуватиме, але з обмеженнями. Наприклад, тролейбуси, автобуси, трамваї будуть брати тільки сидячих пасажирів ", – пояснює Микола Поворозник.

На цей момент місто отримало вже близько 10 тисяч заявок від підприємств і організацій на отримання понад 650 тис спецперепусток.

Поворозник підкреслює, що електронні спецпропуски почнуть видавати, коли настане критична ситуація в місті. У цьому випадку право на проїзд в міському транспорті отримають тільки представники професій, які відносяться до критичної інфраструктури міста.

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Що заборонено в червоній зоні

  • робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки і замовлень на винос;
  • робота ТРЦ і інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів і тощо
  • робота навчальних закладів, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;
  • робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
  • проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
  • робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки.

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