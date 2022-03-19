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Київ має резерв речей першої необхідності та продуктів – Кличко

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19 березня, 14:30
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У гуманітарному штабі столиці надають допомогу місцевим жителям – зараз там вистачає запасів продовольства та медикаментів
Кличко розповів про роботу гуманітарного штабу
Кличко розповів про роботу гуманітарного штабу / Фото: Колаж: Сьогодні

Кияни можуть отримати продукти, ліки та речі першої потреби у міському гуманітарному штабі. Столиця накопичує резерви найнеобхіднішого. Допомагає бізнес – і іноземний, і український.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

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"Компанія SCM Ріната Ахметова виділила 100 мільйонів гривень, які скеровані на оснащення та утримання територіальної оборони Києва. Також Фонд Ріната Ахметова допомагає гуманітарному штабу столиці наборами продуктів та медикаментів для соціально незахищених киян та лікарень", – розповів Кличко.

Також працює офіційна онлайн-платформа штабу, де координується допомога: https://potreby.kyivcity.gov.ua/
Телефон для зв'язку зі штабом: +380 (44) 363 07 34.

Нагадаємо, 27 лютого Київ створив координаційний гуманітарний штаб для забезпечення продуктами харчування та речами першої необхідності тих, хто потребує такої допомоги.

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