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Київ може перейти до "помаранчевої зони" карантину

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
3 жовтня, 06:20
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На думку експертів, уберегти від локдауну в столиці може тільки вакцинація містян
Новий спалах COVID-19 в Україні неминуючий
Новий спалах COVID-19 в Україні неминуючий / Фото: Колаж: Сьогодні

Чи ризикує Київ перейти в "помаранчеву зону" карантину і як цього не допустити? Сайт "Сьогодні" поцікавився у голови Держпродпотребслужби Києва Олега Рубана.

"Київ може перейти до "помаранчевої зони" карантину. Загроза є, але це відбудеться не найближчим часом. А ось щоб столиця не потрапила до "червоної зони" карантину, допоможе тільки вакцинація. Цим шляхом пішли провідні європейські країни, наприклад, Велика Британія. Коли більше 70-80% громадян будуть вакциновані, тоді не потрібно вводити строгих обмежень. Тільки так ми зможемо зупинити пандемію і не допустити локдауну і закриття всього бізнесу", – розповів сайту "Сьогодні" Олег Рубан.

Новий спалах COVID-19 в Україні неминучий

Вчені Національної академії наук спрогнозували розвиток коронавірусу в Україні на початку жовтня. Кількість нових заражень перевищить 10 тисяч випадків.

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Згідно з прогнозними розрахунками, середня кількість нових випадків буде на рівні 8100, 8326 протягом тижня 29 вересня – 5 жовтня 2021 року.

А 6-12 жовтня прогнозують 11 599, 10 002 нових випадки.

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