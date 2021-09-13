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Київ може перейти в "жовту зону" карантину: умови

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
13 вересня, 16:53
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Це виключно буде вирішуватися державною комісією, яка засідатиме найближчим часом
У Держпродспоживслужбі прокоментували ситуацію з посиленням карантину
У Держпродспоживслужбі прокоментували ситуацію з посиленням карантину / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ розбурхують чутки з стосовно переходу столиці в "жовту зону" карантину, також в соціальних мережах батьки пишуть про перехід шкіл на віддалену форму навчання, подейкують навіть про закриття шкіл. Сайт "Сьогодні" поцікавився у Олега Рубана, голови Держпродспоживслужби Києва, чого очікувати найближчим часом.

Київ – лідер за кількістю хворих

"Чи перейде Київ в "жовту зону" карантину – це виключно буде вирішуватися державною комісією, яка засідатиме найближчим часом. Зараз Київ лідер за кількістю хворих, але ситуація повністю під контролем. І на цей момент столиця знаходиться в "зеленій зоні", – розповів сайту "Сьогодні" глава Держпродспоживслужби столиці Олег Рубан.

За його словами, максимум що загрожує Києву – це перехід в "жовту зону", в якій діють певні обмеження.

Що буде зі школами?

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У соціальних мережах батьки учнів пишуть, що багато шкіл в Києві переходять на віддалену форму навчання. І найближчим часом навчальні заклади будуть працювати саме так. У Держпродспоживслужбі прокоментували ці чутки.

"Що стосується роботи шкіл, то ніякого припинення занять в школах столиці не буде. Ми над цим працювали ще з травня місяця. Персонал шкіл, як соціальна група ризику, повинен був пройти вакцинацію. У деяких навчальних закладах показник вакцинації становить 80%. А в деяких школах Києва, де до цього процесу поставилися несерйозно, цей показник становить лише 40%. Саме ці школи можуть перейти на іншу форму навчання, дистанційну, що дозволить не переривати навчальний процес", – зазначає Олег Рубан.

Буде примусова вакцинація?

Про повну зупинку навчання в школах не йдеться.

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За словами Олега Рубана, примусово ніхто не буде змушувати вчителів проходити вакцинацію.

"Вакцинація має лише рекомендаційний характер. А примусова вакцинація може бути впроваджена за указом головного санлікаря України. Поки такого документа немає", – зазначає Олег Рубан.

Обмежать транспорт?

Обмеження роботи суспільного транспорту, в тому числі і метро, можуть ввести, але тільки якщо столиця опиниться в "червоній зоні" карантину.

"Якщо ми проведемо правильно вакцинацію, то Київ може і не увійти в "червону зону" карантину. На цей момент столиця лідер не тільки по вакцинації, але і по виконанню протиепідеміологічних заходів. Якщо чітко дотримуватися цих правил, то транспорт буде працювати в звичайному режимі, і ситуація буде під контролем", – заявив сайту "Сьогодні" Олег Рубан.

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