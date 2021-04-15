Київ може вийти з "червоної зони" карантину до кінця квітня – KSE

З 30 квітня місто може перейти в іншу епідеміологічну зону і зняти деякі обмеження

Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко прогнозує, що з 30 квітня Київ може вийти з "червоної зони".

Реклама

Про це він сказав на брифінгу.

За його словами, це може статися одночасно із завершенням посилених карантинних обмежень, а це якраз станеться через два тижні – 30 квітня.

"Рівень госпіталізації в Україні за тиждень знизився на 11%, виписки продовжують рости, і перевищують рівень госпіталізації. Завантаженість ліжок почала йти на спад. Показник смертності також стабілізувався", – сказав він.

Ганіченко заявив, що ситуація з коронавірусом в Києві стабілізується. Зараз вже до норми наближаються показники смертності і завантаженості ліжок. Крім того, вже на наступному тижні вийти з "червоної зони" можуть ще кілька українських областей.

В тренді Скандал зі спецперепустками в Києві. Чому хворих на гемодіалізі позбавили транспорту

Реклама

"Чернівецька та Львівська область вже наступного тижня можуть вийти з "червоної зони" епідбезпеки. При цьому Львівській області слід збільшити рівень тестування на 50%. Близькі до виходу також Харківська та Одеська області. Потрапити в "червону" зону може Дніпропетровська область", – прогнозує він.

Як повідомлялося раніше, більшість українців підтримують введення жорсткого карантину, якщо коронавірус буде і далі поширюватися по країні.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов назвав умову для введення локдауну по всій країні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама