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Київ може вийти з "червоної зони" карантину до кінця квітня – KSE

15 квітня, 15:15

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

З 30 квітня місто може перейти в іншу епідеміологічну зону і зняти деякі обмеження

Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко прогнозує, що з 30 квітня Київ може вийти з "червоної зони".

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Про це він сказав на брифінгу.

За його словами, це може статися одночасно із завершенням посилених карантинних обмежень, а це якраз станеться через два тижні – 30 квітня.

"Рівень госпіталізації в Україні за тиждень знизився на 11%, виписки продовжують рости, і перевищують рівень госпіталізації. Завантаженість ліжок почала йти на спад. Показник смертності також стабілізувався", – сказав він.

Ганіченко заявив, що ситуація з коронавірусом в Києві стабілізується. Зараз вже до норми наближаються показники смертності і завантаженості ліжок. Крім того, вже на наступному тижні вийти з "червоної зони" можуть ще кілька українських областей.

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"Чернівецька та Львівська область вже наступного тижня можуть вийти з "червоної зони" епідбезпеки. При цьому Львівській області слід збільшити рівень тестування на 50%. Близькі до виходу також Харківська та Одеська області. Потрапити в "червону" зону може Дніпропетровська область", – прогнозує він.

Як повідомлялося раніше, більшість українців підтримують введення жорсткого карантину, якщо коронавірус буде і далі поширюватися по країні.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов назвав умову для введення локдауну по всій країні.

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Київ прогноз карантин червона зона локдаун
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