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Київ на порозі "жовтої зони". Киян чекають штрафи за порушення карантину

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
21 вересня, 18:24
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У разі переходу столиці в "жовту зону" карантину в місті почнуть працювати мобільні групи, які проводитимуть перевірки та штрафуватимуть за порушення
Коронавірус поширюється по столиці
Коронавірус поширюється по столиці / Фото: Колаж: Сьогодні

У Держпродспоживслужбі Києва повідомили "Сьогодні", що за показниками місто ще не потрапляє в "жовту зону", але є інші показники по всій країні, туди може перейти вся Україна.

"Рішення щодо переходу Києва у "жовту зону" карантину було озвучено представниками державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Поки такого документа немає, ми очікуємо його публікацію. Можливо, в документ будуть ще внесені якісь зміни", – повідомив сайту "Сьогодні" Олег Рубан, голова Держпродспоживслужби Києва.

Він зазначає, що в разі переходу столиці у "жовту зону" карантину в місті почнуть працювати мобільні групи, які проводитимуть перевірки підприємств і штрафуватимуть за порушення карантину.

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За що штрафуватимуть?

  • недотримання дистанції
  • недотримання маскового режиму
  • відсутність антисептиків
  • масове скупчення людей

Мінімальний розмір штрафу – 34 тисячі гривень. Штрафуватимуть тих, хто з порушенням веде господарську діяльність у столиці.

"До складу мобільних груп входять співробітники столичних РДА, Держпродспоживслужби і Національної поліції", – каже Олег Рубан.

За його словами, перевірятимуть усі об'єкти столиці, де ведеться господарська діяльність, крім транспорту.

"Роботу транспорту контролюють співробітники "Укртрансбезпеки" і Національної поліції. Це їхня зона відповідальності", – зазначає Олег Рубан.

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Відзначимо, що Київська область з 00 годин 00 хв. 23 вересня переходить у "жовту зону".

Нагадаємо, всі області України станом на 14 вересня перебували у "зеленій зоні" адаптивного карантину. Однак уже в шести регіонах країни епідеміологічні показники не в межах норми.

Кабмін 13 вересня прийняв зміни до постанови № 1236 з новими карантинними правилами і введенням електронних COVID-сертифікатів для щеплених людей.

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