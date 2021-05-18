Київ накрив град з дощем: в місті затори (відео)

Місто затопило водою в лічені секунди, а на дорогах утворилися затори

У Києві у вівторок, 18 травня, як і прогнозували синоптики, після полудня накрила гроза, місцями з градом. Сильна злива була нетривалою, однак встигла затопити деякі вулиці.

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Відео з грозою опублікував Київ Зараз в Telegram.

"Поділ – затопило. Центр Києва скували затори. В місті – град", – пишуть в Мережі.

Після сильної грози – потоки води захлиснули все місто.

За лічені хвилини в столиці виявилося по коліно води.

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За інформацією Google maps, в Києві 9-бальні затори.

На цей момент, в місті мінімум шість ДТП.

Будьте обережні за кермом! У разі надзвичайної ситуації на дорозі відразу звертайтеся по спецлінії 102 або в Укравтодор – +380 (44) 287 11 40.

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Раніше ми писали, що 18 травня синоптики передавали підвищену магнітну активність – "очікуються магнітні бурі".

Нагадаємо, відомий народний синоптик України Леонід Горбань розповідав в коментарі сайту "Сьогодні", якою буде погода в Україні влітку. За його словами, погода на початку червня-2021 буде теплою, в першій декаді почнуться часті дощі, супроводжувані спекою.