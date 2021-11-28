Київ накрив густий туман: на вулицях небезпечно (фото, відео)

У КМДА рекомендують водіям під час водіння у тумані знизити швидкість руху

Синоптики попереджали киян про погіршення погоди / Фото: Колаж: Сьогодні

28 листопада Київ огорнув туман. У місті оголошено перший рівень небезпеки.

Про це повідомила пресслужба Київської міськдержадміністрації.

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"Видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

Фахівці рекомендують водіям під час водіння в тумані слідувати наступним порадам:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

дотримуватись безпечної дистанції з іншими автомобілями;

під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

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На Київ насуваються хуртовини та морози

До Києва прийдуть справжні холоди вже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.

За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.

7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище -2, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.

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