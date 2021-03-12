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Київ накрив березневий снігопад (фото)

12 березня, 14:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Спецтехніка виїхала на вулиці міста

У столиці сьогодні, 12 березня, почався рясний снігопад. Киян, які не мають гострої необхідності їхати в місто, закликають залишитися вдома.

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Жителі міста стали масово ділитися своїми фото і відео зі снігом.

Снігопад, який випав в березні, скоро перетворить столичні дороги в каток.

Фото: Аліна Рябенко / Голосіївський район

За прогнозами синоптиків, мокрий сніг очікується до кінця доби.

Фото: Маргарита Павлова / Дарницький район
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Відзначимо, мер Києва Віталій Кличко закликав роботодавців зробити короткий робочий день через снігопад.

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Раніше ми писали, що за прогнозами – посилення вітру сьогодні буде до 12-15 м/с з поривами до 22 м/с. Температура вночі шість градусів, а вдень один градус морозу.

Дорожники заздалегідь почали превентивну обробку доріг і тротуарів.

Нагадаємо, ми писали, що після сьогоднішньої негоди на вихідних знову повернеться сонце, опадів стане набагато менше і навіть потеплішає. У деяких областях очікується більше 10 градусів.

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Київ погода сніг снігопад весна березень погода в Києві

Джерело: Сьогодні

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