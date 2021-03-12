Київ накрив березневий снігопад (фото)

У столиці сьогодні, 12 березня, почався рясний снігопад. Киян, які не мають гострої необхідності їхати в місто, закликають залишитися вдома.

Реклама

Жителі міста стали масово ділитися своїми фото і відео зі снігом.

Снігопад, який випав в березні, скоро перетворить столичні дороги в каток.

Фото: Аліна Рябенко / Голосіївський район

За прогнозами синоптиків, мокрий сніг очікується до кінця доби.

Фото: Маргарита Павлова / Дарницький район

Реклама

Відзначимо, мер Києва Віталій Кличко закликав роботодавців зробити короткий робочий день через снігопад.

В тренді Першому заступнику Кличка повернули посаду після скандалу з хабарем

Борщагівка

Раніше ми писали, що за прогнозами – посилення вітру сьогодні буде до 12-15 м/с з поривами до 22 м/с. Температура вночі шість градусів, а вдень один градус морозу.

Дорожники заздалегідь почали превентивну обробку доріг і тротуарів.

Нагадаємо, ми писали, що після сьогоднішньої негоди на вихідних знову повернеться сонце, опадів стане набагато менше і навіть потеплішає. У деяких областях очікується більше 10 градусів.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама