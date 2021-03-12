Київ накрив березневий снігопад (фото)

У столиці сьогодні, 12 березня, почався рясний снігопад. Киян, які не мають гострої необхідності їхати в місто, закликають залишитися вдома.
Жителі міста стали масово ділитися своїми фото і відео зі снігом.
Снігопад, який випав в березні, скоро перетворить столичні дороги в каток.
За прогнозами синоптиків, мокрий сніг очікується до кінця доби.
Відзначимо, мер Києва Віталій Кличко закликав роботодавців зробити короткий робочий день через снігопад.
Раніше ми писали, що за прогнозами – посилення вітру сьогодні буде до 12-15 м/с з поривами до 22 м/с. Температура вночі шість градусів, а вдень один градус морозу.
Дорожники заздалегідь почали превентивну обробку доріг і тротуарів.
Нагадаємо, ми писали, що після сьогоднішньої негоди на вихідних знову повернеться сонце, опадів стане набагато менше і навіть потеплішає. У деяких областях очікується більше 10 градусів.
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