Київ накрила гроза – місто світилося від блискавок: чарівні кадри

Сьогодні хмари цілий день кружляли Києвом, але розрядилися тільки ввечері – під час грози жителі столиці зняли красиві блискавки в різних районах міста. Ми зібрали найефектніші кадри, які і негодою назвати язик не повертається.
На цьому відео можна побачити "танець" блискавок.
А на цих фото до вогнів красивого вечірнього Києва додалася "підсвітка" у небі.
Що ще зняли жителі столиці.
Відзначимо, травень в Україні видався досить дощовим і не особливо спекотним (за винятком декількох днів). Наші експерти – заввідділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Віра Балабух і найвідоміший народний синоптик Леонід Горбань – розповіли "Сьогодні" про прогноз погоди на літо.