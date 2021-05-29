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Київ накрила гроза – місто світилося від блискавок: чарівні кадри

29 травня, 00:07

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Вечір п'ятниці видався не тільки мокрим, а й гучним – в столиці пройшов дощ з грозою

Сьогодні хмари цілий день кружляли Києвом, але розрядилися тільки ввечері – під час грози жителі столиці зняли красиві блискавки в різних районах міста. Ми зібрали найефектніші кадри, які і негодою назвати язик не повертається.

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На цьому відео можна побачити "танець" блискавок.

Відео: instagram.com/antonio_san_music

А на цих фото до вогнів красивого вечірнього Києва додалася "підсвітка" у небі.

Фото: twitter.com/VVPhoto95

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Що ще зняли жителі столиці.

Фото: instagram.com/vsevolod_zhovtenko_photography
Фото: instagram.com/ivan_kovalenko_ua
Фото: instagram.com/alex_konstanta/
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Відзначимо, травень в Україні видався досить дощовим і не особливо спекотним (за винятком декількох днів). Наші експерти – заввідділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Віра Балабух і найвідоміший народний синоптик Леонід Горбань – розповіли "Сьогодні" про прогноз погоди на літо.

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