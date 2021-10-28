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Київ дуже скоро перейде до "червоної зони" карантину. До чого готуватись

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
28 жовтня, 14:18
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У столиці завтра, 29 жовтня, влада вирішить, у якій карантинній зоні буде місто і які правила введуть
Україна на порозі локдауну
Україна на порозі локдауну / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра, 29 жовтня, міська комісія з питань ТЕБ та НС може відправити Київ у "червону зону" карантину

Про це сьогодні журналістам повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, пише Klymenko Time.

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Поворозник додав, що навіть якщо комісія залишить Київ у "помаранчевій зоні", то з 1 листопада у місті все одно почнуть діяти правила, які анонсувалися минулого тижня. Вони, зазначимо, дуже схожі на ті, що вводять у "червоній зоні".

Як працюватимуть заклади?

Заступник Кличка порекомендував підприємцям з понеділка за можливості працювати в онлайн-режимі, щоб зменшити навантаження на транспорт. Це не стосується бізнесу, де робота онлайн неможлива: закладів громадського харчування або фітнес-центрів. Там мають вимагати COVID-сертифікати, ПЛР-тести або довідку про одужання від ковіду.

Що буде із транспортом?

Транспорт, за словами Поворозника, працюватиме у звичайному режимі, але будуть обмеження щодо кількості пасажирів. Також влада столиці розглядає питання про допуск у транспорт тільки вакцинованих пасажирів.

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Дітям – дистанційка?

Учні шкіл та гімназій наступного тижня точно залишаються вдома, але поки що невідомо – на канікулах чи на "дистанційці".

Ситуація з COVID-19 у Києві

У столиці три дні поспіль перевищено показники госпіталізації і зайнятість ліжок з киснем, висока смертність від коронавірусної інфекції, але місто досі залишається в "помаранчевій зоні" карантину.

За добу у Києві підтвердили 1451 новий випадок коронавірусу, померли 39 пацієнтів, а 317 – одужали.

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