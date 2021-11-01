Київ перейшов у "червону зону". Як ловитимуть і каратимуть порушників карантину

У столиці рейдові групи співробітників Держпродспоживслужб та поліції перевірятимуть дотримання карантину у закладах громадського харчування, ТРЦ та громадському транспорті

За дотриманням карантину стежитимуть копи та працівники Держпродспоживслужби / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ з 1 листопада перейшов у "червону" епідеміологічну зону. У зв'язку з цим у столиці почали діяти нові правила, а за їх дотриманням слідкуватиме поліція та працівники Держпродспоживслужби.

"Сьогодні" з'ясували, які штрафи загрожують порушникам та як їх ловитимуть.

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Перевірки ресторанів, магазинів та ТРЦ

У столиці продовжать працювати рейдові групи співробітників Держпродспоживслужб та поліції. Перевірятимуть заклади громадського харчування, розважальні та торгові центри, магазини.

За чим стежитимуть насамперед:

за дотриманням маскового режиму;

за умовами перевезень;

за роботою закладів громадського харчування та розважальними закладами.

До речі, раніше повідомлялося, що в українських торгових центрах встановлять спеціальні камери, щоб контролювати дотримання карантину.

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За словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, якщо ситуація з коронавірусом продовжить погіршуватися, влада частіше приїжджатиме з перевірками до регіонів. Крім того, чиновники проводитимуть виїзні засідання комісії ТЕБ та НС.

Як ловитимуть порушників у транспорті?

На вході у транспорт не буде перевірки документів – тільки оголошення з новими правилами. Правоохоронці проводитимуть вибіркові перевірки – заходитимуть до салону та перевірятимуть документи.

Зазначимо, що підроблені сертифікати не відображаються у програмі "Дія". Якщо показати підробку, поліцейські попросять відкрити "Дію" і показати в ній. А якщо пасажир скаже, що програми немає, доведеться при поліції встановлювати її та показувати сертифікат. Тому обійти правила не вдасться.

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Які покарання передбачено?

Відсутність сертифіката в будь-якому випадку краща, ніж підроблений сертифікат, оскільки за відсутність документа людині загрожує штраф, а за підробку – стаття.

Відсутність документа про щеплення або негативний тест у пасажира тягне за собою відповідальність за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 17 000 до 34 000 гривень.

За підробку самого сертифікату та печаток на ньому можна отримати до 3 років обмеження волі, а за повторне правопорушення чи груповий злочин є ризик сісти у в'язницю на 5 років. За використання підробок в Україні передбачено покарання від 850 гривень штрафу до 2 років за ґратами.

Оштрафувати можуть і водія маршрутки, якщо він, наприклад, набере за звичкою повний салон пасажирів.