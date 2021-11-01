Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Київ перейшов у "червону зону". Як ловитимуть і каратимуть порушників карантину

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
1 листопада, 07:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У столиці рейдові групи співробітників Держпродспоживслужб та поліції перевірятимуть дотримання карантину у закладах громадського харчування, ТРЦ та громадському транспорті
За дотриманням карантину стежитимуть копи та працівники Держпродспоживслужби
За дотриманням карантину стежитимуть копи та працівники Держпродспоживслужби / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ з 1 листопада перейшов у "червону" епідеміологічну зону. У зв'язку з цим у столиці почали діяти нові правила, а за їх дотриманням слідкуватиме поліція та працівники Держпродспоживслужби.

"Сьогодні" з'ясували, які штрафи загрожують порушникам та як їх ловитимуть.

Реклама

Перевірки ресторанів, магазинів та ТРЦ

У столиці продовжать працювати рейдові групи співробітників Держпродспоживслужб та поліції. Перевірятимуть заклади громадського харчування, розважальні та торгові центри, магазини.

За чим стежитимуть насамперед:

  • за дотриманням маскового режиму;
  • за умовами перевезень;
  • за роботою закладів громадського харчування та розважальними закладами.

До речі, раніше повідомлялося, що в українських торгових центрах встановлять спеціальні камери, щоб контролювати дотримання карантину.

Реклама

За словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, якщо ситуація з коронавірусом продовжить погіршуватися, влада частіше приїжджатиме з перевірками до регіонів. Крім того, чиновники проводитимуть виїзні засідання комісії ТЕБ та НС.

Як ловитимуть порушників у транспорті?

На вході у транспорт не буде перевірки документів – тільки оголошення з новими правилами. Правоохоронці проводитимуть вибіркові перевірки – заходитимуть до салону та перевірятимуть документи.

Зазначимо, що підроблені сертифікати не відображаються у програмі "Дія". Якщо показати підробку, поліцейські попросять відкрити "Дію" і показати в ній. А якщо пасажир скаже, що програми немає, доведеться при поліції встановлювати її та показувати сертифікат. Тому обійти правила не вдасться.

Реклама

Які покарання передбачено?

Відсутність сертифіката в будь-якому випадку краща, ніж підроблений сертифікат, оскільки за відсутність документа людині загрожує штраф, а за підробку – стаття.

Відсутність документа про щеплення або негативний тест у пасажира тягне за собою відповідальність за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 17 000 до 34 000 гривень.

За підробку самого сертифікату та печаток на ньому можна отримати до 3 років обмеження волі, а за повторне правопорушення чи груповий злочин є ризик сісти у в'язницю на 5 років. За використання підробок в Україні передбачено покарання від 850 гривень штрафу до 2 років за ґратами.

Оштрафувати можуть і водія маршрутки, якщо він, наприклад, набере за звичкою повний салон пасажирів.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Дивіться! У Києві люди застрягли у черзі на вакцинацію

Детальніше
Опитування
Щоденник незалежності 🇺🇦

31 жовтня 1991. Верховна Рада України ухвалила постанову про Концепцію роздержавлення і приватизацію підприємств, землі та житлового фонду

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.28

Російський рубль (₽)

0.3719

Євро (€)

30.6

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти