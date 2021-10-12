Київ перейде до "помаранчевої зони"? Ми перевірили чутки

Зараз столиця знаходиться в "жовтій зоні" карантину. В Україні вже 16 областей потрапили до "помаранчевої зони"

Ситуація із захворюваністю на знаходиться під контролем / Фото: Колаж: Сьогодні

У соціальних мережах ширяться чутки, що Київ близький до потрапляння в "помаранчеву зону" карантину. Чи так це, сайт "Сьогодні" поцікавився у голови Держпотребслужби Києва Олега Рубана.

За його словами, Київ сьогодні знаходиться в "жовтій зоні" карантину. І передумов переходу в "червону" або "помаранчеву зону" у Києва немає.

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"Ситуація повністю перебуває під контролем – Київ в "жовтій зоні" карантину. До "помаранчевої зони" ми близько, але робимо все, щоб в неї не потрапити. Основна причина переходу до "помаранчевої зони" – це зростання показників по госпіталізації. Вона сьогодні в Києві коливається від 30 до 40%, а норма від 50 до 60%", – повідомив сайту "Сьогодні" Олег Рубан.

Регіони, які потрапили до "помаранчевої зони"

Всього до "помаранчевої зони" карантину потрапили 15 регіонів. Вчора їх було 16.

Волинська

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Запорізька

Луганська

Львівська

Одеська

Сумська

Харківська

Херсонська

Хмельницька

Черкаська

Чернівецька

Чернігівська

У цих областях перевищено показники завантаженості ліжок з киснем, рівня госпіталізації та коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Які обмеження діють зараз

З 23 вересня Україна потрапила в "жовту зону" епідемічної небезпеки. У країні діють нові обмеження:

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заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на площі 4 кв. метра або наповненістю залів понад дві третини місць в кожному окремому залі;

не більше 4 чоловік за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;

кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненою в залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

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