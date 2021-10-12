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Київ перейде до "помаранчевої зони"? Ми перевірили чутки

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
12 жовтня, 15:28
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Зараз столиця знаходиться в "жовтій зоні" карантину. В Україні вже 16 областей потрапили до "помаранчевої зони"
Ситуація із захворюваністю на знаходиться під контролем
Ситуація із захворюваністю на знаходиться під контролем / Фото: Колаж: Сьогодні

У соціальних мережах ширяться чутки, що Київ близький до потрапляння в "помаранчеву зону" карантину. Чи так це, сайт "Сьогодні" поцікавився у голови Держпотребслужби Києва Олега Рубана.

За його словами, Київ сьогодні знаходиться в "жовтій зоні" карантину. І передумов переходу в "червону" або "помаранчеву зону" у Києва немає.

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"Ситуація повністю перебуває під контролем – Київ в "жовтій зоні" карантину. До "помаранчевої зони" ми близько, але робимо все, щоб в неї не потрапити. Основна причина переходу до "помаранчевої зони" – це зростання показників по госпіталізації. Вона сьогодні в Києві коливається від 30 до 40%, а норма від 50 до 60%", – повідомив сайту "Сьогодні" Олег Рубан.

Регіони, які потрапили до "помаранчевої зони"

Всього до "помаранчевої зони" карантину потрапили 15 регіонів. Вчора їх було 16.

  • Волинська
  • Дніпропетровська
  • Донецька
  • Житомирська
  • Запорізька
  • Луганська
  • Львівська
  • Одеська
  • Сумська
  • Харківська
  • Херсонська
  • Хмельницька
  • Черкаська
  • Чернівецька
  • Чернігівська

У цих областях перевищено показники завантаженості ліжок з киснем, рівня госпіталізації та коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Які обмеження діють зараз

З 23 вересня Україна потрапила в "жовту зону" епідемічної небезпеки. У країні діють нові обмеження:

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  • заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на площі 4 кв. метра або наповненістю залів понад дві третини місць в кожному окремому залі;
  • не більше 4 чоловік за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;
  • кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненою в залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;
  • спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

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