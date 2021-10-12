Київ перейде до "помаранчевої зони"? Ми перевірили чутки

У соціальних мережах ширяться чутки, що Київ близький до потрапляння в "помаранчеву зону" карантину. Чи так це, сайт "Сьогодні" поцікавився у голови Держпотребслужби Києва Олега Рубана.
За його словами, Київ сьогодні знаходиться в "жовтій зоні" карантину. І передумов переходу в "червону" або "помаранчеву зону" у Києва немає.
"Ситуація повністю перебуває під контролем – Київ в "жовтій зоні" карантину. До "помаранчевої зони" ми близько, але робимо все, щоб в неї не потрапити. Основна причина переходу до "помаранчевої зони" – це зростання показників по госпіталізації. Вона сьогодні в Києві коливається від 30 до 40%, а норма від 50 до 60%", – повідомив сайту "Сьогодні" Олег Рубан.
Регіони, які потрапили до "помаранчевої зони"
Всього до "помаранчевої зони" карантину потрапили 15 регіонів. Вчора їх було 16.
Далі по темі
- Волинська
- Дніпропетровська
- Донецька
- Житомирська
- Запорізька
- Луганська
- Львівська
- Одеська
- Сумська
- Харківська
- Херсонська
- Хмельницька
- Черкаська
- Чернівецька
- Чернігівська
У цих областях перевищено показники завантаженості ліжок з киснем, рівня госпіталізації та коефіцієнт виявлення випадків інфікування.
Які обмеження діють зараз
З 23 вересня Україна потрапила в "жовту зону" епідемічної небезпеки. У країні діють нові обмеження:
- заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на площі 4 кв. метра або наповненістю залів понад дві третини місць в кожному окремому залі;
- не більше 4 чоловік за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;
- кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненою в залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;
- спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.