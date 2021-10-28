Київ потрапив до ТОП-20 міст світу з найбруднішим повітрям

Таке повітря може пригнічувати нервову систему всіх людей

Для здорових людей таке повітря несе небезпеку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві в четвер, 28 жовтня, зафіксовано один із найвищих показників забруднення повітря у світі. Індекс забруднення повітря у режимі реального часу – 111. Столиця на 11 місці.

Про це свідчать дані Iqair.

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Зазначається, що станом на 12.55 індекс Києва становить 111 при нормі 50. Рівень забруднення повітря в столиці України характеризується як "нездоровий для чутливих груп населення".

Рейтинг забруднення повітря показує не найкращі показники / Фото: iqair.com

Зазначимо, що за такого рівня атмосферного забруднення людям із захворюваннями дихальної системи радять одягати респіратори, у приміщеннях закривати вікна та включати очищувачі повітря, а також виключити спортивні заняття на відкритому повітрі.

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Столиця обігнала за якістю повітря Гуанчжоу (Китай), Будапешт (Угорщина) та ін.

Що кажуть експерти

За словами фахівців Для здорових людей таке повітря несе стандартну небезпеку. Речовини, що містяться в ньому, можуть сприяти тому, що у людини з'являються сонливість, млявість, активність. Також він гнітить нервову систему.

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