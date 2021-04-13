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Київ потрапив у ТОП-5 міст світу за забрудненістю повітря

13 квітня, 16:57

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Випередили українську столицю тільки Дакка (Бангладеш), Ухань (Китай) і Катманду (Непал)

Київ сьогодні опинився в п'ятірці міст з найбруднішим повітрям у світі.

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За даними сайту IQAir на 13 квітня, столиця розташувалася на 4-й позиції негативного рейтингу за якістю повітря і забрудненням атмосфери.

Індекс забруднення повітря в Києві становить 154 з нормою до 50. Випередили українську столицю тільки Дакка (Бангладеш), Ухань (Китай) і Катманду (Непал).

Для порівняння: наприклад, у Лондоні (Велика Британія) індекс тепер становить 27, а в Кракові (Польща) – 31.

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Водночас столичний екобот Аqicn.org вказує, що в режимі реального часу індекс становить 116.

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"Представники груп ризику можуть зазнавати проблем зі здоров'ям", – йдеться в повідомленні.

Ми бачимо, що карта столиці майже вся "червона".

Жителям столиці тимчасово рекомендують не відкривати вікна в своїх квартирах і обмежувати перебування на свіжому повітрі.

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Раніше в столиці вже був зафіксований рекордно високий рівень забруднення повітря.

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Київ повітря атмосфера грязный воздух

Джерело: Сьогодні

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