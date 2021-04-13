Київ потрапив у ТОП-5 міст світу за забрудненістю повітря

Київ сьогодні опинився в п'ятірці міст з найбруднішим повітрям у світі.
За даними сайту IQAir на 13 квітня, столиця розташувалася на 4-й позиції негативного рейтингу за якістю повітря і забрудненням атмосфери.
Індекс забруднення повітря в Києві становить 154 з нормою до 50. Випередили українську столицю тільки Дакка (Бангладеш), Ухань (Китай) і Катманду (Непал).
Для порівняння: наприклад, у Лондоні (Велика Британія) індекс тепер становить 27, а в Кракові (Польща) – 31.
Водночас столичний екобот Аqicn.org вказує, що в режимі реального часу індекс становить 116.
"Представники груп ризику можуть зазнавати проблем зі здоров'ям", – йдеться в повідомленні.
Ми бачимо, що карта столиці майже вся "червона".
Жителям столиці тимчасово рекомендують не відкривати вікна в своїх квартирах і обмежувати перебування на свіжому повітрі.
Раніше в столиці вже був зафіксований рекордно високий рівень забруднення повітря.
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