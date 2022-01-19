Київ знову засипле снігом: коли чекати негоди

Синоптики розповіли, яку погоду чекатиме у столиці завтра і чи буде вона сніжною – новий прогноз

Сніг у місті прогнозують ближче до вечора/Колаж "Сьогодні"

Погода у Києві у четвер, 20 січня, буде сніговою та теплою. Проте опади синоптики обіцяють у столиці ближче до вечора. Також варто очікувати невеликий вітер та хмарну погоду, яка протримається лише вранці.

Про це пише ТСН .

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У четвер у місто повернеться сніг. Опади будуть ближче до вечора, коли температура повітря стане нижче. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Вітер у Києві цього дня південно-західний, 3-10 м/с.

Погода в Україні

Сьогодні, 19 січня, у країні опадів не буде. По всій території країни синоптики прогнозують мороз. Окрім того, будуть пориви вітру до 12 м/с. Через "мінусову" температуру можлива ожеледиця.

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На заході прогнозується від -1 до +2 градусів. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від 5 градусів морозу до 0 градусів.

У північних регіонах – від -7 до +2 градусів. На півдні очікується від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла.

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