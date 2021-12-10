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Київ стоїть у пробках! Де не проїхати (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
10 грудня, 17:24
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Також у місті затримується рух громадського транспорту
Більшість пробок сталася через аварії / Колаж "Сьогодні"
Більшість пробок сталася через аварії / Колаж "Сьогодні"

У п'ятницю ввечері у Києві знову пробки.Найскладніша ситуація зараз у центрі та на правому березі.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, 10 грудня.

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Лівий берег. Від станції метро "Лівобережна" до "Гідропарку" – перед Русанівським мостом на Броварському проспекті. Також пробки на бульварі Дружби народів.

Правий берег. На Великій Окружній дорозі також рух утруднений. Від метро "Нивки" до метро "Політехнічний інститут" стоїть рух на проспекті Перемоги через ДТП.

Центр. Пробки – на Набережному шосе, а також на вулиці Костянтинівській та на Набережно-Хрещатицькій від Гаванського мосту.

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Ще машини стоять у пробках на бульварі Тараса Шевченка, Хрещатику, на Бессарабській площі, алеї Героїв Крут, бульварі Лесі Українки та Великій Житомирській.

Пробки у Києві. Скрин: Google карта
Пробки у Києві. Скрин: Google карта

Чому в Києві багато заторів?

Головна причина пробок у Києві – неповага водіїв друг до одного.

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"Особливо це помітно під час проїзду перехресть, — зазначає начальник прес-служби ДАІ Наталія Сторожек. – Кожен хоче проїхати у своєму напрямку, ніхто не хоче нікого пропускати. У результаті виникають ускладнення на дорогах".

Також у столиці неефективна транспортна інфраструктура, пропускна спроможність якої була розрахована на меншу кількість машин.

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