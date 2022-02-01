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Київ тепер "помаранчевий". В Україні оновили карантинні зони

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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1 лютого, 10:28
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В Україні фіксують все більше випадків коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні зростає захворюваність на COVID-19, Тепер показник перевищує норму більш ніж в 11 разів. Київ уже перейшов із жовтої до помаранчевої зони карантину. "Жовтими" залишаються лише чотири регіони.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

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Загалом по Україні рівень захворюваності на ковід становить 859 на 100 тис. населення, при цьому норма для зеленої зони – до 75 на 100 тис. населення. Тобто показник більший за норму в 11,45 раза.

Червона зона:

  • Прикарпаття;
  • Рівненська область.

Жовта зона:

  • Дніпропетровська;
  • Київська;
  • Кіровоградська;
  • Полтавська область.

Ще 19 регіонів, зокрема Київ, входять до помаранчевої зони карантину.

Що заборонено у червоній зоні?

  • робота закладів громадського харчування;
  • робота закладів освіти, у яких повністю вакциновано менш як 100% працівників;
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів;
  • робота закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;
  • робота непродовольчих ринків та магазинів;
  • робота спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
  • проведення масових заходів;
  • робота закладів культури.

Обмеження не поширюються в тих випадках, якщо 100% співробітників та відвідувачів установ або заходів будуть повністю вакциновані та мати зелений COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту, експрес-тестування на антиген або сертифікат про одужання.

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