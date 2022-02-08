Київ за крок від червоної зони. Ми дізналися, чи можна уникнути жорсткого карантину

Київ на сьогоднішній день пребуває в оранжевій зоні карантину. Але за динамікою госпіталізацій уже кілька днів відповідає червоній. Столиця зможе уникнути жорсткого карантину лише в тому разі, якщо захворюваність піде на спад
Про це сайту "Сьогодні" сказав головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.
"У Києві значно зросла динаміка госпіталізацій – 54-55%. Можна сміливо сказати, що ми на порозі червоної зони. Захворюваність досить висока, але якщо вона піде на спад, ми можемо залишитися в помаранчевій зоні. Офіційно у нас поки що помаранчева зона", – заявив Чумак.
Як хворіють діти?
Санлікар зазначає, що захворюваність дітей у порівнянні з минулим тижнем низька.
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"Якщо у класі відсутня більше 20% учнів, то директорам шкіл дана можливість розпускати дітей додому. Перейти на віддалену форму навчання. Таке рішення ухвалює керівництво навчальних закладів", – додає Сергій Чумак.
Карантин в Україні
В Україні знову поновили карантинні зони. Станом на 8 лютого жовтих побільшало – тепер їх три.
Жовта зона:
- Запорізька область;
- Кіровоградська область;
- Полтавська область.
Червона:
- Рівненська область;
- Івано-Франківська область.
Всі інші регіони знаходяться в помаранчевій зоні.