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Київ у червоній зоні. Усе, що потрібно знати про жорсткий карантин у столиці

20 березня, 00:00

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Будуть зміни в роботі транспорту і різних установ

У Києві з 20 березня до 9 квітня вводять нові карантинні обмеження через складну ситуацію з коронавірусом. 19 березня столиця потрапила в червону зону.

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"Сьогодні" зібрали все, що потрібно знати про нові обмеження і ситуацію у місті.

Що буде заборонено?

  • робота установ культури (закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);
  • робота ТРЦ (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни і побутової хімії);
  • проведення богослужінь (якщо площа приміщення менша за 10 м2 на 1 особу);
  • масові заходи скасують або перенесуть (розважальні, спортивні, культурні, рекламні та інші);
  • присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Що працюватиме по-іншому?

  • заклади громадського харчування будуть працювати тільки на винос;
  • АЗС – при дотриманні суворих норм і без роботи кафе;
  • перукарні, салони краси – за попереднім записом (також фітнес і спортивні зали, але без групових занять);
  • усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу;
  • приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи (крім підприємств критичної інфраструктури);
  • київський зоопарк працюватиме в режимі парку.

Канікули в школах

Влада столиці вирішила почати шкільні канікули на два дні раніше, ніж планувалося.

Учні 5-11-х класів підуть із четверга, 18 березня. Після цього будуть навчатися дистанційно. При цьому дитячі садки і молодша школа продовжать працювати в звичайному режимі.

Що з транспортом?

Поїзди

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18 березня в "Укрзалізниці" запевняли, що рух поїздів через столицю не буде обмежений.

"Заборона висадки і посадки можлива тільки при спеціальній вказівці МОЗ, тоді як Львівська і Київська області станом на 18 березня залишаються у помаранчевій зоні", – йдеться у повідомленні УЗ.

Однак на наступний день, 19 березня, у компанії заявили, що тепер ситуація змінилася – Київ юридично став червоним, а не помаранчевим. Остаточне рішення ще не прийнято, тобто поки що поїзди залишаються. Але питання введення обмежень уже вивчається.

Метро

Сайту "Сьогодні" заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон розповіла, що поки метро працює у звичайному режимі, але із застосуванням обмежень на вхід.

"Ми будемо закликати пасажирів дотримуватися маскового режиму і оплачувати проїзд картами, щоб мінімізувати контакти в приміщеннях метрополітену. Також проводимо посилену дезінфекцію поїздів і приміщень. У разі необхідності будемо обмежувати вхід на станції у пікові години, щоб не допускати скупчення пасажирів у вестибюлях", – сказала вона.

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Громадський транспорт

Транспорт столиці працюватиме в звичайному режимі. З дотриманням строгих норм перевезення пасажирів і масочного режиму. З зайнятістю місць для сидіння на 50%.

Яка ситуація у місті?

У столиці за 18 березня виявили 1210 нових випадків зараження коронавірусом, а всього підтверджених випадків 151 133.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

  • Дарницькому – 302,
  • Дніпровському – 201,
  • Деснянському – 184.

Так, за добу 24 летальних випадки від вірусу, а всього – 3015. 129 пацієнтів госпіталізували.

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"За весь період пандемії в лікарнях столиці не було стільки хворих на коронавірус. У тому числі і тих, хто знаходиться у важкому стані і потребує кисневої підтримки", – заявив мер Віталій Кличко.

Він додав, що звйнятість ліжок у січні в Києві була в середньому 30%. А тепер – понад 74%.

Незважаючи на це, в останній вечір перед локдауном люди активно відвідували ресторани і ходили на прогулянки. Більше про ситуацію в місті дивіться у сюжеті:

Відео: Сьогодні

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Київ метро школа поїзда карантин громадський транспорт коронавірус обмеження червона зона

Джерело: Сьогодні

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