Київ у червоній зоні. Усе, що потрібно знати про жорсткий карантин у столиці

У Києві з 20 березня до 9 квітня вводять нові карантинні обмеження через складну ситуацію з коронавірусом. 19 березня столиця потрапила в червону зону.
"Сьогодні" зібрали все, що потрібно знати про нові обмеження і ситуацію у місті.
Що буде заборонено?
- робота установ культури (закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);
- робота ТРЦ (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни і побутової хімії);
- проведення богослужінь (якщо площа приміщення менша за 10 м2 на 1 особу);
- масові заходи скасують або перенесуть (розважальні, спортивні, культурні, рекламні та інші);
- присутність глядачів на спортивних змаганнях.
Що працюватиме по-іншому?
- заклади громадського харчування будуть працювати тільки на винос;
- АЗС – при дотриманні суворих норм і без роботи кафе;
- перукарні, салони краси – за попереднім записом (також фітнес і спортивні зали, але без групових занять);
- усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу;
- приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи (крім підприємств критичної інфраструктури);
- київський зоопарк працюватиме в режимі парку.
Канікули в школах
Влада столиці вирішила почати шкільні канікули на два дні раніше, ніж планувалося.
Учні 5-11-х класів підуть із четверга, 18 березня. Після цього будуть навчатися дистанційно. При цьому дитячі садки і молодша школа продовжать працювати в звичайному режимі.
Що з транспортом?
Поїзди
18 березня в "Укрзалізниці" запевняли, що рух поїздів через столицю не буде обмежений.
"Заборона висадки і посадки можлива тільки при спеціальній вказівці МОЗ, тоді як Львівська і Київська області станом на 18 березня залишаються у помаранчевій зоні", – йдеться у повідомленні УЗ.
Однак на наступний день, 19 березня, у компанії заявили, що тепер ситуація змінилася – Київ юридично став червоним, а не помаранчевим. Остаточне рішення ще не прийнято, тобто поки що поїзди залишаються. Але питання введення обмежень уже вивчається.
Метро
Сайту "Сьогодні" заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон розповіла, що поки метро працює у звичайному режимі, але із застосуванням обмежень на вхід.
"Ми будемо закликати пасажирів дотримуватися маскового режиму і оплачувати проїзд картами, щоб мінімізувати контакти в приміщеннях метрополітену. Також проводимо посилену дезінфекцію поїздів і приміщень. У разі необхідності будемо обмежувати вхід на станції у пікові години, щоб не допускати скупчення пасажирів у вестибюлях", – сказала вона.
Громадський транспорт
Транспорт столиці працюватиме в звичайному режимі. З дотриманням строгих норм перевезення пасажирів і масочного режиму. З зайнятістю місць для сидіння на 50%.
Яка ситуація у місті?
У столиці за 18 березня виявили 1210 нових випадків зараження коронавірусом, а всього підтверджених випадків 151 133.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:
- Дарницькому – 302,
- Дніпровському – 201,
- Деснянському – 184.
Так, за добу 24 летальних випадки від вірусу, а всього – 3015. 129 пацієнтів госпіталізували.
"За весь період пандемії в лікарнях столиці не було стільки хворих на коронавірус. У тому числі і тих, хто знаходиться у важкому стані і потребує кисневої підтримки", – заявив мер Віталій Кличко.
Він додав, що звйнятість ліжок у січні в Києві була в середньому 30%. А тепер – понад 74%.
Незважаючи на це, в останній вечір перед локдауном люди активно відвідували ресторани і ходили на прогулянки. Більше про ситуацію в місті дивіться у сюжеті:
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